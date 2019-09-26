國安會稱中國拉白打綠 柯文哲酸：乾脆寫輔選會報

2019-09-26 12:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國安會示警，中國無所不用其極介入台灣2020選舉，包括拉白打綠分散民進黨票源；台北市長柯文哲今天說，「乾脆上面寫輔選會報就好」，認為中國現階段應不太敢出手介入。

國家安全會議（國安會）23日下午召開「因應兩岸關係新情勢專案小組」，並提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，指為激化對立，中國可能升高各種政治操作，包括拉白打綠，支持第三勢力分散民進黨票源，切斷綠營金脈，以及製造可能撼動人心及選情的危安事件等。

柯文哲今天上午出席松山安平慈悲關懷社區揭牌典禮前受訪，他對此嗤之以鼻表示，「乾脆上面寫輔選會報就好」，還說自己上午聽完相關的輿情會報後，第一個反應是「這是哪一個媒體？自由時報社論還怎樣？」。

柯文哲說，中國從1996年以來就想介入台灣選舉，「每次都摃龜，所以愈幫愈忙，我想他們也學乖了，他們現在對台灣選舉應該是睜大眼睛在看，不太敢出手，就以前經驗，每次介入每次都反效果」。

此外，柯文哲昨晚接受電視專訪時說，若韓國瑜勝選，自己就要吃安眠藥、蔡總統成功連任就要吃鎮定劑，韓國瑜競選辦公室指「一個黨主席與名嘴是不太一樣的」，歡迎柯文哲參選總統。

柯文哲說，還是盡量維持與台北市民的承諾，不要中途落跑參選2020，但也表示「安眠藥跟鎮定劑，也差不多」。

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