高市議會質詢準時下班 北市議員：真的很扯

2019-09-22

〔記者楊心慧、陳璟民／台北報導〕針對高雄市議會透過政黨協商決議議會開會到晚上六點半要準時下班，台北市長柯文哲昨於媒體聯訪時，以揶揄口吻表示「我只能說高雄市議會也有一例一休，不錯」。

柯文哲大酸：議會一例一休，不錯

台北市議會民進黨團總召張茂楠對此表示，台北市議會通常只要超過六點半就會移到隔天，高雄市議會國民黨團怕其他黨團「卡韓」，這是被害妄想症，協商訂定「韓國瑜條款」，真正用意應是避免韓延誤到下個行程，又變成遲到大王。

國民黨台北市議員吳世正則說，台北市議會開會都還滿按議程表進行，準時就會結束，沒有像高雄市議會的問題，不需要特別規定議會下班時間。

藍稱不需特別規定 綠批愧對高雄人

民進黨台北市議員陳怡君認為，高雄市議會立此內規，讓人直覺「圖利」韓國瑜，可是韓早就無心市政，忙著用高市府資源選總統，他大可採取向議會請假的方式不列席備詢，高市議會這樣做的意義不大，況且議會遇到重大法案、預算，往往需要更多時間慎重討論、協商，若因「下班時間到了」而未能審完，勢必損及議事效率、市政建設，最終是市民受害。

民進黨台北市議員洪健益認為，議員都有質詢的權利，也是職責，不能因為時間到就予以剝奪，高雄市議會這樣一手遮天，對不起所有高雄市民，簡直是笑話一樁；民進黨台北市議員簡舒培、時代力量台北市議員林亮君都認為，國民黨護航韓國瑜意圖明顯，為此設下這種規定「真的很扯」。

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