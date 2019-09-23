黑韓帳號叫價5300? 韓:台灣民主史從沒像今年這麼骯髒

2019-09-23 22:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕網路上傳出黑韓、黑柯等產業鏈，一個帳號可在網路上賣5300元？高雄市長韓國瑜今透過直播表示自己一點都不訝異，但也痛批台灣民主史上，尤其總統大選，從來沒像今年這麼骯髒的選舉。

韓國瑜說，黑韓產業鏈是他自己講出來、發明的名詞，因為感覺整個1450黑韓的時候，是有計畫、有步驟、有方法，且是飛撲而上，完全是打群架的方式，一古腦兒地鋪天蓋地在黑，網路上發現黑韓國瑜、黑柯文哲，每個帳號可以賣到5300元，他一點也不訝異。

韓國瑜痛批，台灣民主史上，尤其是總統大選，這2、30年來，從來沒有像今年這麼骯髒的選舉，從來沒有過，動不動就說台灣民主非常驕傲非常自豪，現在卻已經黑韓到這種程度，連帳號都有公訂的價格可以買嗎？然後，這些人躲在鍵盤後面不停醜化、抹黑扭曲。

他指出，未來不管是柯P市長跟他，相信採取法律行動是必要的，另外也勸這些黑韓不要賺這種錢，何苦如此昧著良心在做沒必要的事情。

韓國瑜也希望台灣人民眼睛雪亮，希望我們的民主都越來越成熟、越來越進步，不要走回頭路。

他還說，其實前不久一個受害者、大家都知道是誰嗎？賴清德，他就活活被網軍打垮掉了。我們難道要這種事情一而再、再而三地上演嗎？所以他覺得黑韓產業鏈，要請全國民眾睜大眼睛看。

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