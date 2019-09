萬一韓國瑜當選總統 柯文哲：要吃高劑量安眠藥

2019-09-25 22:01

〔記者陳璟民/台北報導〕台北市長柯文哲接受華視「今晚好好說」節目專訪,被詢及如果國民黨總統參選人韓國瑜當選的狀況會變成怎樣?柯脫口回應「想了就失眠,不敢想像」、「真的要開Stilnox(安眠藥)給我吃了」,如果蔡英文總統勝選連任則是「吃鎮定劑就夠了」。

柯文哲還說,韓國瑜當市長還可以,「當總統,安眠藥要吃10mg才夠,6.25mg還不夠」,如果他(韓)真的當總統,第一個月,台灣安眠藥的使用量一定會大幅上升,我(柯)應該先去囤貨;柯文哲認為,講實際話是韓國瑜還沒準備好當總統,「情治系統你要怎麼指揮?沒有那麼容易啦。」

至於蔡英文總統再帶領國政會怎麼樣?柯說,那就是差不多,大概GDP(人均國民所得)二萬二千到二萬三千美元,成長比較慢,日子苦一點而已,成長率大概0到二%之間,要很好也很困難,因為中共一定會封殺。

柯文哲早前曾以「草包跟菜包」形容韓與蔡,如果明年總統大選若僅他們兩人競選,選民只能就「發大財與芒果乾(亡國感)」做選擇。

針對前總統陳水扁兩任斷交六個國家,蔡英文一任未滿就斷交了七國,柯表示,他曾向一位來訪的外國使節開玩笑說「台灣會變成全世界最獨立的國家」,沒有邦交國,但是也沒有差,巴勒斯坦以前也沒有什麼邦交國,還不是活得好好的。

主持人追問,柯文哲說過「兩岸一家親」,若當總統會希望哪種兩岸關係?柯先是說「就得過且過」,後又講「就對話,我們的底線要跟他(中國)講啊」;柯用草履蟲實驗描述兩岸關係發展的模式時表示,若要產生新的品種,一是要突變,一是要隔絕,突變卻未隔絕的話,透過交配,很容易被沖洗掉、稀釋掉,沒辦法產生新品種,問題是台灣跟中國因為交通之利,沒辦法隔絕,只有加快創新、突變的速度,「We must be different enough」,跟中國要維持足夠的不一樣,如果你跟他越接近的話,磁吸效應一下就被吸掉了。

主持人接連詢問柯文哲知道鴻海集團創辦人郭台銘不連署參選下屆總統時,非常訝異嗎?柯文哲表示,當然是很shock(驚訝),後來告訴自己不要怕,當作「只是另外一台急診刀而已」。

如今傳出前立法院長王金平要跟親民黨合作競選總統,下一步是什麼?柯文哲說,三個人坐下來,再談一談嘛。至於柯文哲既不投入2020年總統大選,是否想選2024年的?柯文哲說,很多人在跟他討論,他告知「明天的事,明天再煩惱,不要想那麼久」。

