中國強制考核媒體「習思想」 無國界記者譴責為黨服務

2019-09-26 10:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國將強制新聞編採人員需通過「忠誠度測驗」，才能獲得或換發記者證。無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）表示，這項古怪考試目的顯然是嚇阻新聞工作者，以杜絕異議聲音，令他想起「記者變成為黨服務的存在」的北韓。

中共中央宣傳部媒體監管局日前發布新規定，要求省級以上新聞單位編採人員須通過「學習強國」手機應用程式考試，才能申領或換發新版記者證。「學習強國」App是宣傳領導人習近平談話、思想的學習平台，今年初推出後要求中共黨員、全國公務員和事業單位員工下載。

無國界記者組織（RSF）25日發表聲明指出，有約1萬名在北京工作的記者和編輯，將於10月開始參與前導測驗。考試分為5個部分，包括習近平思想、馬克思主義新聞學等內容，記者必須在120分中獲得至少80分才算通過，且只能重考一次。

RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）說，這項古怪的考試，目的顯然是嚇阻新聞工作者，並為政權提供使媒體噤聲的完美藉口，以杜絕異議聲音。艾瑋昂並譴責，這項措施令他想起北韓的情形，「在那裡記者被迫成為黨員，且存在的意義僅是為了服務偉大領袖的宣傳」。

RSF聲明中同時批評習近平自2013年擔任領導以來，已對國營媒體和私人媒體實施更嚴格的管控，且網路審查和監控的緊縮也達到創紀錄水準，「目前更有超過115名專業和公民記者被關押，生命遭到威脅」。

中國在2019年RSF世界新聞自由指數中排名第177位，全球倒數第4。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法