無國界記者三月將發布報告 揭中國控制輿論真相

2019-02-26

〔記者呂伊萱／台北報導〕無國界記者組織（ＲＳＦ）將於三月下旬發布「中國的新世界資訊秩序」報告，闡述北京政權在過去十年中，如何在世界各地對媒體施加影響力。ＲＳＦ東亞辦事處執行長艾瑋昂昨受訪時說，這份報告試圖將中國控制輿論的龐大計畫拼湊出來，希望喚起大眾注意這個全球現象，進而思考如何捍衛新聞自由。

ＲＳＦ於二○一七年在台灣設立東亞辦事處，關注區域包括中國、香港、台灣、日本、朝鮮、韓國和蒙古。在成立兩週年之際，ＲＳＦ昨宣布將成立台灣分會，並和台灣新聞記者協會與媒體觀察教育基金會簽署合作協議，成為正式合作夥伴。

艾瑋昂並預告，ＲＳＦ將於三月廿七日發布英文、法文與中文版本的「中國的新世界資訊秩序」報告，闡述中國北京政權在過去十年中，如何在世界各地對媒體施加影響力。

艾瑋昂受訪時說，這份報告並不是調查性報告，而是透過整理、歸納相關訊息，試圖將中國控制輿論的計畫拼湊出來，篇幅約五十頁。報告目的則是希望讓普羅大眾、尤其是對新聞自由感到擔憂的人們，了解中國當局對全世界媒體施加影響力的各種手法。

「情況已經很嚴峻」

艾瑋昂說明，二○○八年北京奧運時，人權組織借奧運之力揭露迫害人權情形，使得中國政府決定加大控制媒體的力道，就此展開一個龐大的宣傳計畫。進而在過去十年間，計畫性地滲透全球的媒體機構，「這並非偶然，且都是宣傳計畫的一部分。」例如當中資收購一家南非媒體二十％的股份，「大家不會注意到，直到該新聞機構裡的記者因為批判中國的報導而被掃地出門。」

艾瑋昂說，中國透過直接或間接的資本持有影響媒體，以便形塑他們希望的國際形象，此現象在海外華文媒體尤其顯著。艾瑋昂說，「情況已經很嚴峻」，過去許多華文媒體對中國政府抱持批判態度，但現在已經改變，多數的海外華文媒體「只有一種聲音」。

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