中國干涉瑞典新聞自由 無國界記者諷：不知瑞典不審查記者

2019-03-19 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕自己國家管不夠，現在還要干預他國言論自由？由於瑞典公共電視台（Sveriges Television AB，簡稱SVT）在今年2月27日刊登一篇我國駐瑞典代表投書，呼籲國際支持台灣民主、抵抗中國打壓的文章，結果中國駐瑞典使館事後竟發聲明稿譴責SVT，而SVT的網頁也遭惡意攻擊；對此無國界記者（簡稱RSF）發聲明抨擊中國駐瑞典使館，譴責對方「長期意圖干預瑞典新聞界的新聞自由」，並痛斥「外交機構沒資格對駐在國的新聞媒體說三道四！」

綜合媒體報導，SVT在2019年2月27日刊登由我國駐瑞典代表廖東周投書，題名為「中國對台灣民主治理的恐懼」的文章，結果引起中國駐瑞典使館不滿，發聲明抨擊SVT並老調重彈稱「台灣問題是中國內政」，要瑞典各界「認清台獨勢力破壞中瑞友好的險惡用心」；針對中國頻頻意圖干涉瑞典新聞自由，RSF也發聲明反擊，指稱中國駐瑞典大使桂從友自2018年8月就職以來，就一直對瑞典的各大媒體進行「真相的聲討」，並諷刺對方似乎無法理解「在2018全球新聞自由指數中排名第二的瑞典，記者不會受到政府的審查。」

聲明中也提到，自2018年7月開始，中國駐瑞典使館就不停指控與騷擾瑞典的各大媒體與瑞典公媒《瑞典通訊社》（TT），也有不少地方性媒體被中國抨擊；RSF瑞典分會的負責人艾瑞克·哈爾克亞爾（Erik Halkjaer）痛批，「外交機構沒資格對駐在國的公共媒體說三道四！」，而RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）也指出，中國對瑞典新聞媒體的抨擊，「暴露北京當局意圖將原本的海外監控，肆無忌憚的到處擴散。」

中國是世界上關押最多記者的國家，目前有60多位記者身陷囹圄；而根據2018全球新聞自由指數排行，瑞典在180個國家中排行第2，我國排行第42，而中國第176。

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