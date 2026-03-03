前藍委許毓仁赴美國會作證 籲立法院儘快通過國防預算

許毓仁以華府智庫研究員身分出席美國國會舉行的聽證會，他強調台灣目前僅透過24條海底電纜與世界連結，若長時間中斷，不僅每天經濟損失可達5500萬美元，且這還未包含對全球半導體供應鏈所造成的連鎖衝擊。（圖擷自許毓仁臉書）

台灣海底電纜頻遭破壞 許毓仁：也威脅美國與盟邦

台灣聯外網路通訊仰賴海底電纜連接，卻頻傳遭中國船隻惡意破壞。前國民黨立委許毓仁以華府智庫研究員身分出席美國國會舉行的聽證會，他強調台灣目前僅透過24條海底電纜與世界連結，若長時間中斷，不僅每天經濟損失可達5500萬美元，且這還未包含對全球半導體供應鏈所造成的連鎖衝擊，他直言「台灣海峽不只是地緣政治的斷層線。它是全球數位經濟的資料動脈」，並指這項威脅也是對美國與盟邦整體韌性挑戰的一部分，另呼籲台灣的立法院必須儘快通過國防預算，國家安全不應成為政黨競爭的工具。

前國民黨不分區立委、現任華府哈德遜智庫研究員許毓仁今上午在臉書分享，他受邀到美國國會作證，在美中安全經濟審查委員會所發表的證詞。他表示「我們正在面對的是台灣以及整個印太地區最迫切、卻仍被低估的一項安全挑戰——中國對海底電纜基礎設施所展開的刻意破壞行動」，並強調「海底電纜的安全不是未來風險。它是正在發生、而且正在升高的現實危機」。

請繼續往下閱讀...

許毓仁強調，全球約97%的跨洲際資料傳輸，都依賴海底光纖電纜。儘管我們生活在一個看似無線、衛星連結的世界，但幾乎所有的金融交易、半導體供應鏈協調、軍事指揮通訊與雲端運算，都依賴鋪設在海床上的玻璃光纖。

許毓仁說明，台灣目前僅透過24條海底電纜與世界連結，這些電纜支撐著：台灣的半導體製造體系、金融市場、民生通訊、政府與軍事指揮系統。一旦長時間中斷，受影響的不只是2300萬人民的生活。根據估算，每天經濟損失可達5500萬美元，而這還未包含對全球半導體供應鏈所造成的連鎖衝擊。他也直言「台灣海峽不只是地緣政治的斷層線。它是全球數位經濟的資料動脈」。

許毓仁表示，2023年2月，連接台灣馬祖的兩條電纜在六天內先後被切斷——先是一艘中國漁船，再是一艘拖錨的貨輪。1萬4000名居民經歷了超過 50 天的網路癱瘓與降速。僅2025年1月至2月間，台灣又記錄了4起海纜受損事件。其中一起涉及一艘懸掛坦尚尼亞旗、由香港公司控制、船員為中國籍的船隻。該船在拖錨破壞一條跨太平洋重要電纜前，刻意關閉了定位系統。另一艘「宏泰 Hong-Tai 58」號，在切斷台灣與澎湖之間的電纜之前，曾以兩個不同名稱，在三個不同國籍登記下營運。

許毓仁強調，這不是巧合。這是一個為灰色地帶行動而設計的「影子海事網絡」。（shadow maritime network for deniable gray zone operations ），更令人憂慮的是中俄之間日益增加的協同。

許毓仁指出，2024年11月，中國船隻「Yi-Peng 伊鵬 3」號在波羅的海拖錨超過100英里，切斷兩條歐洲海纜。歐洲調查人員發現船上有俄羅斯船員，並存在情報協調跡象。他直言「海底基礎設施攻擊，正在成為混合戰爭（hybrid warfare）的常態化工具。這種威脅不能孤立看待。它是對美國與盟邦整體韌性挑戰的一部分」。

許毓仁表示，在解放軍的作戰構想中，切斷海底電纜屬於衝突初期的優先行動。只要針對巴士海峽附近三個關鍵電纜群，理論上就能削減台灣 95% 的國際頻寬。若再結合網路攻擊與衛星干擾，這將形成從太空到海床的多域資訊拒止戰略。在和平時期，電纜修復平均需超過40天。台灣目前沒有本土電纜維修船。若在戰時，修復幾乎不可能。

許毓仁強調，衛星通訊對韌性極為重要，但它無法取代海底光纖的容量與效率。在台海危機中，衛星只能爭取時間。真正維持經濟與軍事運作規模的，仍是強韌的海底電纜。

許毓仁為此提出建議，針對美國國會，他提出：

1.推動「台灣海底電纜韌性倡議法案」。（Taiwan Undersea Resilence Act）

2.更新海纜保護的國際法律架構——現行公約可追溯至 1884 年。

3.強化對非法、未通報、未受規範漁船及代理破壞船隻的制裁與執法機制。

針對台灣，許毓仁呼籲：

建立本土電纜維修能力，並可與日本合作。

強化海巡署對關鍵電纜航道的監控與巡防。

分散電纜登陸站，不再集中於少數都會區，以降低地理瓶頸風險。

許毓仁強調：美國與盟友仍有一個逐漸縮小的時間窗口，可以在危機爆發前強化嚇阻與韌性。只要代價仍低、模糊空間仍在，中國就會持續灰色地帶行動。海底電纜不只是基礎設施。它是21世紀數位秩序的鐵絲網 （barbed wire） ，劃分了穩定與孤立的界線。在台海衝突中，電纜被切斷未必是戰爭的開始，但它將會是升高衝突的第一個訊號。

呼籲朝野面對國家生存威脅時必須團結一致

聽證會結束前，許毓仁也以一名前立法委員的身分呼籲：「台灣的立法院必須儘快通過國防預算。國家安全不應成為政黨競爭的工具。朝野在面對國家生存威脅時，必須團結一致」。「唯有我們自己展現決心、提升韌性、用行動支撐承諾，我們才有資格要求世界與我們站在一起。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法