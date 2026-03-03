藍營內喊話！軍購特別條例付委 凌濤籲國民黨推9000億版本

前國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照，記者張嘉明攝）

前國民黨智庫副執行長凌濤今（3）日發文呼籲國民黨提出9000億元的「務實國防特別條例版本」，以確保未來穩定交貨、形成國軍戰力，並拒絕民進黨版本空白授權；他說，在兼顧國防安全保障的同時，確保穩定交貨機制，才是台灣軍事採購的關鍵。

凌濤認為，從軍事專業角度出發，目前台灣亟需補強的武器系統還包括E-2D空中預警機（6–8架約850億）、MH-60R反潛直升機（16架約500億）、增購PAC-3 MSE（200枚約500億），以及全面更新國軍指揮中樞的C5ISR系統（「博騰專案」Link-22整合約600億、戰術任務網路TMN約300億）等，同時應積極向美方爭取AGM-158 JASSM-ER遙攻飛彈、AGM-158C LRASM長程反艦飛彈、海馬士遠程PrSM飛彈、先進無人機等裝備，這些武器配置正是台灣目前最欠缺的遠距制海、縱深打擊、立體反潛、精準火力覆蓋、戰時指揮韌性，以及台美日聯合作戰圖像整合等關鍵能力，加計美方已批准的3000億軍售，至少仍需再編列約6000億對美採購。

凌濤表示，近期美國與伊朗戰火延燒，荷姆茲海峽商船接連遭襲，引發全球動盪，能源價格飆漲、戰略物資短缺與產業鏈衝擊擴大，但民進黨政府相關會議結論空洞，國安應變明顯慢半拍，台灣的產業安全、能源穩定與國防防護，已成為國人最關切的核心議題。

他強調，堅實國防是國安基礎，但預算必須花在刀口上，絕不容許賴政府提出的1.25兆天價國防預算淪為漫天喊價，甚至透過商購與自製模式形成讓有心人藉機發戰爭財的空白授權，目前台灣最迫切的6大面向包括預警能力老化、遠程打擊不足、防空庫存偏低、指管系統落後、反潛戰力不足，以及電子作戰優勢亟待建構，拿得到手的武器，才是真戰力。

凌濤指出，以嚴謹的軍事邏輯檢視，國防特別條例預算除3000億國內委製外，對美軍購9案中，目前僅5案獲批，包括M109A7自走砲、海馬士系統、ALTIUS無人機以及標槍與拖式飛彈等，金額約3000億，其餘4案仍在美方審核且價格未定，面對如此高度不確定的預算內容，國民黨更有責任為人民嚴格把關。

他說，國民黨在立法院推動的國防特別條例，在確保國防安全與穩定交貨的前提下，應以9000億為合理規模，精準擴充台灣防衛量能，相較民進黨提出內容不明、漏洞百出且充斥空白授權的1.25兆版本，這套方案以軍事專業為基礎，更具邏輯、更科學，也更能說服社會大眾。

