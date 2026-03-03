嗆聲封鎖荷姆茲海峽 伊朗革命衛隊：船隻通行一律開火

伊朗革命衛隊官員2日宣布，荷姆茲海峽已經關閉，伊朗將向任何試圖通過的船隻開火。圖為革命衛隊艦艇。（法新社資料照）

伊朗媒體證實，1名伊朗伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）高級官員2日稱，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）已經關閉，伊朗將向任何試圖通過的船隻開火。

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特與巴林等設有美軍基地的週邊國家展開飛彈報復。美國總統川普（Donald Trump）表示，對伊朗的軍事行動可能長達4週。

請繼續往下閱讀...

路透報導，這是伊朗自上週末以來發布的最明確的警告。此舉將切斷全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，並導致原油價格大幅上漲。

革命衛隊總司令高級顧問賈巴里（Ebrahim Jabari）2日接受官媒採訪時強調，「荷姆茲海峽已經關閉。如果有任何人試圖通過，革命衛隊和正規海軍的英雄們將把那些船隻燒成灰燼。」

荷姆茲海峽是世界上最重要的石油出口航道。摩根大通分析師早前指出，如果區域衝突導致荷姆茲海峽完全關閉，中東的石油生產可能不超過25天，因為超過此期限，儲油侷限將迫使油商強制停產。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法