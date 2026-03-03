疑造假偵訊錄音「示範帶」涉偽造文書 檢方首傳「被告黃國昌」

民眾黨主席黃國昌出席民眾黨2026開工團拜。（資料兆，記者田裕華攝）

民眾黨立委黃國昌去年6月在立法院質詢法務部長鄭銘謙時，當場播放疑似檢察官偵訊京華城案的錄音檔，隨後改稱只是「示範帶」，引發爭議，被批是自導自演造假的「腳尾飯」翻版，民進黨立委王義川同月18日在立院當場向鄭銘謙告發黃國昌涉偽造文書，另也有民眾先一步告發黃國昌涉嫌行使偽造文書罪，台北地檢署分案偵辦；黃國昌昨發出採訪通知表示，接到北檢傳票，將於今日（3/3）上午9時到北檢應訊。

黃國昌去年6月16日在立法院司法及法制委員會質詢鄭銘謙時，公開播放一段所謂「京華城偵訊音檔」，問鄭是否認同檢察官的問案口氣，黃卻未說明錄音檔的來源，也未言明是否為正式偵訊錄音，鄭銘謙當場質疑黃不應公開偵查錄音，黃國昌才改口只是「示範帶」，引發爭議。

請繼續往下閱讀...

黃國昌此舉被各界批評如同「腳尾飯」翻版，法務部於同月17日也發出公開聲明，質疑該音檔來源真假不明，黃在國會殿堂以不明來源音檔「公審」作法誤導視聽，有藉國會質詢干預審理中個案之虞，「對於此等不良示範，至表遺憾」。

同月18日立委王義川在立院司委會質詢時，當場向鄭銘謙公開告發黃國昌涉嫌偽造文書，鄭銘謙當時回應，將轉請相關檢察署參考。

國昌隨後上廣播節目受訪說，示範帶是他自己做的，「這種基本的東西我還OK，沒有很困難」，但並未交代對話的依據。

北檢迄去年6月20日尚未收到王義川告發黃國昌的案件，但已先接獲其他民眾告發黃國昌涉犯行使偽造文書罪，北檢依程序分案，將黃國昌列為「他字案」被告偵辦。

北檢接獲告發後，正調查該音檔來源及產生方式，北檢去年7月2日即曾傳喚時任民眾黨立委張啟楷到庭作證，張啟楷訊後對媒體說「檢察官特別交代不能講，偵查不公開」。

黃國昌昨下午主動發出採訪通知指出，已接到北檢發出的刑事傳票，案由為「偽造文書」，將於今日上午9時到北檢應訊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法