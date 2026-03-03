為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    以色列再空襲德黑蘭！納坦雅胡：助伊朗人民擺脫暴政

    2026/03/03 07:41 即時新聞／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡2日強調，軍事行動將幫助伊朗人民擺脫「暴政枷鎖」，並預告時機即將到來。（路透資料照）

    以色列軍方2日晚間證實，已開始對德黑蘭發動新一輪空襲。以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）同天強調，軍事行動將幫助伊朗人民擺脫「暴政枷鎖」，並預告時機即將到來。

    路透報導，以色列2日向德黑蘭居民，尤其是居住在伊朗國營電視台「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）總部附近的民眾發布疏散警告，隨即展開空襲。

    以色列2月28日聯手美國向伊朗發起軍事行動，以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）2日指出，軍事行動的部分目標，是為了創造條件、促使伊朗人民擺脫「加諸他們身上的暴政枷鎖」，且時機即將到來。

    納坦雅胡還提到，伊朗目前不僅威脅以色列和美國，且影響中東地區、歐洲；若擁有核武，甚至將對全人類構成威脅。

    與此同時，美國總統川普（Donald Trump）2日則表示，他不排除派遣美軍地面部隊進入伊朗，同時威脅將發動新一波「大規模」（big wave）攻擊。軍事行動展開至今，川普不斷敦促伊朗民眾「奪回你們的國家」。

