中國利誘台灣媒體 製造假消息

2019-04-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕無國界記者組織（RSF）十八日公布年度「世界新聞自由指數排名」，顯示美國新聞自由去年歷經最大惡化，下跌三位降至四十八名，首度落到「橘色等級」（有問題）；中國排名再下跌一名，成為倒數第四，處於最差的第五級「狀況惡劣」。台灣則名列第四十二，從去年亞洲第一降至第二；報告並指出，北京涉嫌在網路散播假消息，在中國有商業利益的台灣媒體經營者，也成為北京施壓的對象。

在一百八十個國家和地區中，二○一九年新聞自由指數最高的十國，依次是挪威、芬蘭、瑞典、荷蘭、丹麥、瑞士、紐西蘭、牙買加、比利時和哥斯大黎加。前十名有七個歐洲國家，北歐就佔了四國，挪威蟬聯三年奪冠。新聞自由指數最差的十國，依序是土庫曼、北韓、厄利垂亞、中國、越南、蘇丹、敘利亞、吉布地、沙烏地阿拉伯和寮國。

習利用科技監控新聞 影響世界媒體秩序

在亞洲，南韓（第四十一名）名列第一，台灣被擠到第二。報告指稱，台灣部份媒體老闆在中國有商業利益，北京正用這個弱點施壓。此外，北京也涉嫌策劃散播網路假消息，此一威脅可能導致台灣採取爭議性的報復措施，例如拒絕對其視為有敵意的中國記者發放簽證。

中國今年排名則下跌一位，列居一七七名。RSF指出，中國目前有六十五名記者和部落客被拘留，該國網路法規更加嚴格，民眾恐因網路留言或轉發新聞入獄。中國國家主席習近平利用新科技監控新聞和通訊，對外輸出這種「中國模式」，影響世界媒體秩序。

逃犯條例若通過 香港記者恐遭遣返中國

至於香港則下跌三名，降至第七十名，屬於「問題顯著」。艾瑋昂表示，他們擔心香港法治問題，呼籲民眾不要支持港府提出的「逃犯條例修訂草案」，一旦通過恐使香港記者面臨遭遣返中國的險境。

報告警告，全球民粹及威權領袖煽動對記者的仇恨，使記者能安全工作的國家數量暴跌。政治領袖對媒體的敵意，日漸激起暴力行動，記者感到恐懼及危險的程度，已達空前等級。

RSF秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）指出，若政治辯論偏激至內戰式氛圍，記者被當成代罪羔羊，民主將深陷危險；RSF東亞辦事處主任艾瑋昂（Cedric Alviani）表示，與一三年相比，今年全球新聞自由指數下跌十三％。愈來愈多國家等級變成黑色，即新聞自由嚴重遭到侵害。同時有許多國家變成橘色，例如今年的美國。報告指出，自美國總統川普一六年當選後這段期間，為美國新聞界最黑暗的時刻。美國記者受到死亡威脅頻率也創新高。去年六月，美國馬里蘭州首府安那波里斯百年報社「首都報」，遭一名與該報素有嫌隙的男子槍擊，五名員工死亡。

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