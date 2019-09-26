小英在英國寫博士論文時 最常聽到的是這首歌

2019-09-26 09:53

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨天下午前往在台灣擁有15年歷史的台灣音樂串流平台KKBOX進行產業參訪，關心台灣的流行音樂產業，並由KKBOX的總裁李明哲全程為蔡總統簡報與導覽。她除了參訪KKBOX外，也接受KKBOX《速爆音樂台》的訪問。在訪問中，蔡總統首次跟聽眾分享了她在英國寫博士論文時所聽的歌曲，她印象特別深刻的是Sheena Easton的〈For your eyes only〉。

蔡英文表示，她在英國求學時，恰好是80年代，因為寫論文時，Sheena Easton是當時最有名的歌手，收音機打開，最常聽到她的歌，當時電台每天都播這首歌。

「我也是KKBOX的使用者」，蔡英文說，大家聽到她這樣說，都嚇了一跳！

蔡英文並在臉書表示，KKBOX的總裁李明哲告訴我，「同一件事情，做十幾年，就會變成重要的事情」。15年來，他們不斷創新，辦了很有名氣的「風雲榜」，也經營影視娛樂、售票系統以及場館，擴大他們在娛樂產業的影響力。

蔡英文說，以前，我們聽音樂的習慣是去買錄音帶、買CD，但現在只要上網就可以在串流平台上聽到喜歡的音樂。而且，現在聽新歌不用別人介紹，打開app就知道哪一首是最流行的新歌。

她表示，昨天到現場，看到KKBOX的員工一邊聽音樂、一邊上班，工作氣氛非常快樂！她也體驗了他們每年尾牙必玩的「猜歌遊戲」。本來很擔心會猜不出來，不過，他們放水播了一首我在英國寫博士論文常聽的一首歌，快點進來影片看看是哪一首歌吧！

蔡總統此次參訪，也在KKBOX申請了她的專屬帳號，並建立了3個推薦給聽眾朋友的歌單，分別是「小英寫博士論文時聽的歌」、「小英點給台灣的歌」以及「2019總統府音樂會完整歌單」，用音樂跟網路上的朋友互動。

總統府發言人林鶴明表示，總統接著參觀KKBOX的員工辦公室，體會「一邊聽音樂、一邊上班」的工作環境。參觀途中，蔡總統受到員工熱情的歡迎，還有員工送上親手製作，繪有蔡總統Q版人臉的糖霜餅乾。蔡總統也在李明哲總裁的介紹下，了解KKBOX員工平日工作的情形。

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