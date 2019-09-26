說出真心話？ 黃暐瀚：韓國瑜一對一沒什麼機會了！

2019-09-26 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜在近日不少民調中，都輸給尋求連任的總統蔡英文。對此，資深媒體人黃暐瀚說，他非常相信《TVBS》的民調，3個月前韓國瑜在長輩得票還大幅領先，現在有些都被蔡英文逆轉過去了。「基本上一對一沒有什麼機會了」。不過，黃暐瀚也指出，若前新北市長朱立倫願意擔任韓的副手，國民黨可能還有機會能贏過蔡英文。

黃暐瀚24日在政論節目《少康戰情室》中說，因為年輕人現在不喜歡韓國瑜的態勢非常明顯，加上反送中事件，韓國瑜沒有這塊票，現在蔡英文聲勢一直往上走。他指出，3個月前的《TVBS》民調中，長輩得票韓國瑜還大幅領先，現在有的都已經被蔡英文逆轉追過去，「你連長輩都沒有贏，其實基本上一對一沒有什麼機會了」。

不過，黃暐瀚也指出，韓朱是很好的搭配組合，一個有群眾魅力，一個穩健。但問題是，「朱立倫顯然有他的想法」，黃暐瀚指出，在選舉初期，朱立倫需要韓國瑜，但韓國瑜當時自己要選，顯然不願成為朱立倫的後盾；現在變成是韓國瑜需要朱立倫，「朱立倫可能也不願意成為韓國瑜的副手，我坦白這樣講」。

黃暐瀚說，這是他現在所看到，國民黨目前可能會有贏過蔡英文的機會，如果明年要贏，韓國瑜要想盡辦法找到朱立倫，「就是朱立倫！不要說3次5次，只要在中選會11月登記之前，有機會就一定要去找，因為我現在看不到另外一個人選」。

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