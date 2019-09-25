台北市聯開宅轉租賺暴利？ 高嘉瑜控官商成炒房共犯結構

2019-09-25 13:03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市社會住宅中籤率極低，台北市議員高嘉瑜月初開記者會爆台北市聯開宅竟有1人租28戶的離譜情形，質疑不肖人士用政府資源當包租公轉租牟暴利，當時高嘉瑜要求台北市政府全面清查，今上午再開記者會，她質疑捷運局、委託出租廠商到二房東，聯手壟斷聯開宅出租的市場，利用公有房舍來炒作租金！

高嘉瑜追查後發現，從2017年開始，捷運聯開委託出租的標案，都是同家廠商鉅揚得標，且都用限制性招標的方式，奇怪的是投標金額都接近底價，令人質疑是否從捷運局、委託出租廠商到二房東，聯手壟斷聯開宅出租的市場，用公有房舍來炒作租金。

高嘉瑜表示，捷運局11個聯開大樓，承租三戶以上者共有23人，共承租161戶，捷運局同意轉租申請的僅21戶，捷運局竟沒設置轉租限制，只要租得出去，租給誰都沒關係，讓捷運聯開宅淪為轉租大戶獲取暴利的方式。

高嘉瑜更發現，這些承租複數以上的人，皆集中承租小碧潭站、蘆洲站、辛亥站、大坪林站4站，奇怪的是都在這兩年才開始承租，且聯開宅的委託出租都是由鉅揚辦理，她質疑鉅揚會不知道有這麼多人複數投標及承租嗎？

高嘉瑜指出，自上次揭露後收到不少民眾爆料，包含有民眾說參與聯開宅的標租沒標到，在網站上卻都找不到決標資料、聽說二房東聯合其他有產權的屋主意圖拉高該區的租金等，整個案子疑點重重，她懷疑是一個共犯結構。

最後高嘉瑜表示，市府釋出閒置房舍出租給有需求的房客，原本是美意，卻因行政懈怠、坐視轉租獲利不管，淪為炒作租屋市場推手，她要求以包租代管取代現行的委託出租方式，杜絕以公有房舍炒作租金，並送政風及檢調調查整個聯開宅出租案是否有圖利特定對象的弊端。

台北市捷運局表示，聯開宅因數量龐大，採民間專業單位委託招租，經統計鉅揚不動產公司自2017年至2019年參與並得標，過程完全遵照行政院工程會採購法規範程序辦理，並在政風、會計單位監辦下完成。

至於高嘉瑜質疑捷運局與租屋公司、二房東炒作租屋市場，北市捷運局說明，美河市目前出租住宅151戶，一般事務所396戶，合計547戶，如以同一人最高承租21戶計算，佔整體出租戶3.84%，複數租戶比例低，皆採公開標租作業，無可聯合炒作的可行性，

另外，高嘉瑜建議以包租代管取代現行委託出租，捷運局表示，從今年4月已開始試辦，日後新增戶數夠多且集中的聯開宅也會考量繼續以包租方式辦理。

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