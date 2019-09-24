韓否認「挖石油」 議員貼施政簡報嗆：死不認帳真可恥

2019-09-24 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜去年競選市長時，曾喊出在太平島海域開採石油並列為政見，昨被議員詢問時，韓卻稱「挖石油請問誰說的？有白紙黑字嗎？」引發議論。對此，高市議員邱俊憲PO出韓國瑜在今年1月給市議會的簡報資料，上面白紙黑字的寫著「研議籌設南海資源開發股份有限公司」，讓他怒嗆「韓市長還是要繼續硬拗嗎，死不認帳，真可恥！死不認帳，真可恥！」

韓國瑜昨日進行總預算報告時，遭議員高閔琳質疑「挖石油的預算編在哪裡」，韓國瑜卻稱「挖石油請問誰說的？今天把這個話講清楚」，接著又說「有白紙黑字嗎」，引發各界眾怒。韓國瑜晚間再開直播強調沒把挖石油列入政見，且這話題「有前提」，同時重申沒說市府要採石油、賣醬油。

對此，邱俊憲今（24）下午在臉書貼出韓國瑜今年1月17日給市議會的施政報告資料，表示「韓市長你的白紙黑字在這裡！」他說，韓國瑜直到今天還是堅決不承認他的挖石油政見，而附圖是韓國瑜今年1月17日到高雄市議會進行施政簡報時，提供給市議會的簡報資料，裡面自己寫：研議籌設「南海資源開放股份有限公司」。

邱俊憲怒嗆，難道韓國瑜還是要繼續硬拗嗎？「認錯，不可恥，死不認帳，真可恥！」

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