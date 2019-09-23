韓國瑜否認的「挖石油」 馬英九曾嘆「政見令人眼睛一亮」

2019-09-23 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今召開總預算編列說明會時，被民進黨議員問到「挖石油的預算編在哪裡」，未料竟回嗆：「挖石油請問誰說的？」還反問「有白紙黑字嗎」？其實去年前總統馬英九還曾稱讚韓國瑜提出開發太平島的政見「令人眼睛一亮」。

韓國瑜去年競選市長時多次提及「到南海挖石油」，議員高閔琳今天質疑「挖石油的預算到底編在哪裡」？韓國瑜回嗆：「挖石油請問誰說的？今天把這個話請清楚！」高閔琳不甘示弱回說「您自己的競選政見」，未料韓竟說：「我競選政見有白紙黑字嗎？」

去年高雄市長選舉期間，韓國瑜多次公開提出在南海挖石油的想法，認為能有效解決高雄負債問題，但前提是行政院及南海周邊國家要同意，不過他在正式的政見公報中，並未列入挖石油這項目。

綜合媒體報導，雖然韓國瑜去年高雄市長政見公報中，沒有列入挖石油這點，但去年9月30日馬英九出席高雄市議員參選人邱于軒成立聯合服務處時曾稱讚，韓國瑜提出這項政見，令人眼睛一亮，他肯定太平島未來無論開發觀光或石油都很有前景，還說「以前都沒有人提過，韓國瑜卻能提出，難能可貴。」

針對馬英九贊同韓國瑜主張在太平島開發石油一事，立法院民進黨團隔天還召開記者會，質疑太平島上富有石油的真實性，批評韓此政見悖離現實，「馬英九和韓國瑜兩人聯手騙選票！」

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