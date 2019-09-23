批質疑小英學歷者「很瞎」 梁文傑：能造假我早有博士了

2019-09-23 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文博士學位近日頻遭質疑，日前國民黨立委還召開記者會質疑其博士論文，對此，總統府今（23日）召開記者會，拿出36年前蔡總統在英國倫敦學院的博士論文原稿，並宣布授權國家圖書館將論文公開閱覽。對此，曾就讀倫敦政經學院博士班的北市議員梁文傑直言，如果學歷可以造假，他早就弄一個博士了。

蔡總統博士學位、畢業論文頻遭學者賀德芬、彭文正以及立院國民黨團質疑，總統府今天決定直接亮出論文原稿，並表示「為了鼓勵國際貿易法研究」，因此授權國家圖書館將論文公開閱覽，還強調已經向校方取得學生資料，證明蔡總統透過嚴謹過程取得學位，而取得學位的過程也經過校方、中選會等單位驗證，並無問題。

對此，蔡總統學弟、曾就讀倫敦政經學院博士班的梁文傑在臉書表示，關於小英總統的博士學位爭議，他真的覺得很瞎。他說，自己也在倫敦政經學院唸過博士班，但最後沒在時間內把論文完成，因此未獲得博士學位，強調「如果可以造假（論文），我早就弄一個博士了」。

梁文傑說，1984年的倫敦政經學院院長Ralf Dahrendorf，是一位赫赫有名的左派政治學者。「倫敦政經學院的學生有多少達官貴人，他才不管你蔡英文是誰咧」。

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