已超越容忍底限 蔡英文今告賀德芬等人妨害名譽

2019-09-04 17:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於台大名譽教授賀德芬引用台裔美國學者林環牆撰寫的報告，指蔡英文總統的博士學位作假。總統府今日表示，由蔡總統委任律師連元龍、張人志，今正式向台北地檢署遞狀，告發賀德芬女士、林環牆先生涉嫌妨害名譽。

總統府說，賀德芬於今年8月29日召開記者會，不實指稱蔡總統「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，同時也公布林環牆所做的書面報告，內容誣指蔡總統的學位證書是「贗品」、是「假博士」等。賀與林所述，內容均屬不實抹黑，且足以傷害總統名譽，並影響社會公信。

府方表示，在告發同時，委任律師也檢具相關事證，提供各界檢視總統的論文與博士資格。

總統府表示，經向倫敦政經學院（LSE）洽詢，請校方提供總統在LSE就學期間相關資料。在LSE提供的檔案中，即包括了總統的學生紀錄表（圖二），上面很清楚地註明，她的兩任指導教授Mr. Lazar以及Mr. Elliot，以及她的論文題目：”Unfair trade practices and safeguard actions”。LSE也提供了1984年2月所發出、蔡總統論文考試通過的正式通知書（圖三），上面也註明了同樣的論文名稱，足證當時確實提交了這本論文，並通過論文口試。

府方說，LSE並提供了1984年3月所製發的畢業證書影本（圖四）。以上這些，都足以證明，總統當年確實有提交論文、通過口試，取得博士資格。

總統府還說，府方也特地向蔡英文當初任教的政治大學查詢1984年申請教職的人事資料，公文清楚敘明「檢附蔡先生（當時教育界慣例不分男女均敬稱先生）⋯⋯博士論文三冊」，證明政大在審核蔡英文當年的資格時，博士論文也在審查之列，也再一次佐證當時蔡英文確有提交博士論文，同時，教育部及政大在各自的檔案中，都留存了蔡總統1984年的博士畢業證書的影本，與LSE所提供的影本是一致的。

府方強調，對於有特定人士抹黑總統以特權取得學位，事實上，當年蔡英文並無任何公職或政黨職務，只是一名身份普通的新進學者，從教育部、政大到LSE，沒有一個單位有理由在1984年就為蔡總統護航。

總統府也說，蔡英文作為總統，必須維持社會公信，這些無根據的指控，已經超越可以容忍的底限，府方決定採取法律行動，也希望能夠就此讓荒謬的無意義質疑止息，「何況，賀德芬也說，要求司法介入調查，那我們就讓司法來釐清事實」。

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