「學歷論文不應被扭曲」LSE台灣校友會聲援蔡英文

2019-09-22

〔記者李欣芳／台北報導〕學者賀德芬等人質疑總統蔡英文博士論文造假，蔡提告反擊，立法院國民黨團也對蔡論文事件窮追猛打。英國倫敦政經學院（ＬＳＥ）台灣校友會昨發表聲明指出，對於蔡總統的學歷，ＬＳＥ校方及我國教育部都已說明澄清過，如同ＬＳＥ的校訓「探求事物發生的緣故」，期盼各方輿論的溝通重點，都能以實事求是的精神進行良性的討論，避免過多個人揣測，扭曲事實。

ＬＳＥ台灣校友會罕見發表聲明挺小英，也顯示對指控者的不滿。

聲明指出，ＬＳＥ成立於一八九五年，超過百年來，一直是享譽全球的社會科學教育及研究機構，世界大學排名都有頂尖表現，長年以嚴謹的學術訓練及傑出的畢業生享譽國際，包含多位諾貝爾得主、國家元首或跨國企業創始人，於各國皆具影響力。ＬＳＥ台灣校友會成立於二○一一年，全心致力於成為倫敦政經學院在台校友、新生與母校間，甚至泛留英在台校友，中立且友好的互動平台。

聲明中說，許多校友及泛英留學校友表示，近日輿論將關懷焦點置諸於母校是否曾以不嚴謹的審查方式，通過校友的學歷資格，直接或間接質疑母校的公信力及聲譽，已造成校方及不少母校或其他英國校友，個人及其家人，在個人信譽、生活及職場上，承受莫名曲解與困擾。

聲明指出，沒有任何一位經過學校驗證、合法取得學位的留英校友，應該遭受這樣的對待。目前仍有約一萬兩千多名台灣學生在英國求學，這幾天也有多名台灣的大學校長在英國尋求學術合作，台英教育交流正蓬勃進行，也希望未來兩國能有更多相互交流的機會。

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