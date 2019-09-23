府亮出蔡英文博士論文原件 授權國家圖書館公開閱覽

2019-09-23 15:17

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對總統蔡英文博士學位與畢業論文疑雲，總統府今天召開記者會，直接亮出蔡總統在倫敦大學博士論文原稿。總統府發言人黃重諺表示，為鼓勵國際貿易法研究，蔡總統決定授權國家圖書館將她的論文公開閱覽，也希望未來可以看到更多更好相關研究。

黃重諺並提供蔡總統1984年1月統博士論文口試通過證明，內文載明蔡總統在1983年6月提交論文、10月中接受口試。他並提供蔡總統在1984年的學位考試合格正式通知書、及1984年2月LSE院長Ralf Dahrendor教授恭賀蔡總統獲得博士學位的文件等。

黃重諺表示，第一，為鼓勵國際貿易法研究，總統決定授權國家圖書管將他論文公開閱覽，也希望未來可以看到更多更好相關研究。第二，已向校方取得當年學生資料，證明總統經過嚴謹過程取得學位。第三，總統取得學位相關過程、都經過校方、中選會等單位驗證，學位沒有問題。

黃重諺說，確認一個人是否從某校取得學歷，最正確的途徑就是向授與學校查詢，自校方官網，也有相關資訊。捨近求遠、輕易迴避，炮製訊息理由為何，不得而知。他說，依照大部分學校規定，每位博士生都要繳交論文、通過口試，才能取得學位。畢業生離校後論文保存，則是校方的事務。

黃重諺拿出倫敦大學1984年寄發正式博士學問證書，並亮出蔡總統論文原始文件。他表示，博論原稿經過35年，LSE校方所有的版本，中間有缺6頁部分，確實是翻印後有疏漏，經過相關、查找，其他翻印本可以找到完整頁次。

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