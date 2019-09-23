蔡總統論文疑雲 總統府出示多文件釋疑

2019-09-23 16:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對總統蔡英文博士學位與畢業論文疑雲，總統府今天召開記者會，拿出36年前蔡總統在倫敦大學的博士論文原件，並宣布授權國家圖書館將論文公開閱覽。針對近來有關指控，總統府也出示蔡總統博士論文口試通過證明、學位考試合格正式通知書、學生記錄卡等文件，並列出各項問答逐一釋疑。

外界對蔡總統博論指控不斷。美國台裔教授林環牆對蔡英文總統的博論進行調查，指蔡總統並沒有在36年前的1984年取得倫敦政經學院博士學位；英國牛津博士徐永泰赴LSE圖書館翻閱蔡總統論文後也質疑，蔡總統論文內頁無任何考試官簽字、內文第5至10缺頁、論文中有多處錯誤以手寫更改、部分內頁文字排版格式未統一等等，都與林環牆的觀察報告相符。

有關蔡總統論文被指曾在LSE圖書館「消失」一事，黃重諺表示，蔡總統是經過LSE所有程序，包括提交題目、完成論文口試、完成LSE相關行政程序，獲得頒發博士學位證書。36年前論文紙本提交、但最後遺失，應該不是當時學生的責任。這本論文在35年前就存在，從大英圖書館檢索系統等，都可查到蔡總統論文相關記錄。他並說明，在得知論文遺失後，已在今年6月再寄送論文影本供LSE留存。

對於蔡總統論文「缺頁」、「論文中未有口試委員簽名」指控，黃重諺說，論文在36年來經多次翻印過程或有疏漏，今年6月送去給LSE校方的論文版本，中間有缺少的6頁就是翻印後有疏漏。經過相關、查找，其他翻印本都可以找到完整頁次。

總統府發言人張惇涵說明，口試委員的簽名是否需要附在論文上，全世界沒有一致的做法。在LSE，口試委員並不需要在論文上簽名。查閱1980年代英國的博士論文，很多同樣沒有口試委員簽名。

至於「格式不一致」、「有塗改字跡」指控，張惇涵強調，35年前沒有word軟體，用現在來推論35年前會有很多謬誤。蔡總統是在1981年到1983年間撰寫論文，當時還是用打字機一頁頁打出來，要設定是否整齊，也要一頁一頁設定。因為當時沒有word軟體，用手寫、塗改非常正常，而當年口試委員當場通過論文，並沒有要求修改內容，因此只用手寫修改錯字，並不影響論文完整性。

針對網路質疑LSE圖書館為何有嚴格閱覽規定，張惇涵說，這是LSE圖書館的決定，並不是作者的要求。未來完整論文將授權國家圖書館，開放大眾閱覽，在國內就可以看得到。

至於外界質疑蔡總統為什麼那麼快就能拿到博士，張惇涵說，這是簡單的數學題，蔡總統在1980年入學，1983年提交博論，同年10月通過論文口試，1984年3月倫敦大學寄發正式博士學位證書。花三年完成論文並沒有不合理之處。

此外，蔡總統博士學位證明的相關質疑，張惇涵表示，蔡總統2010年參與新北市長選舉時，即向LSE申請補發證書，2012年參選總統，依2010年選舉曾繳交過證書、依法不須再交；不過蔡總統2015年再次參選總統，又有有心人攻擊學位真偽，故再次申請學位證書。

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