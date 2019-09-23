華航私菸案質詢陳菊、葉菊蘭未出席 藍委譴責作賊心虛

2019-09-23 11:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕總統府侍衛室7月爆出特勤走私菸案，財政委員會今安排「108年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」專題報告，藍委火力全開。召委費鴻泰點名時砲轟未出席的總統府祕書長陳菊、華膳空廚董座葉菊蘭做賊心虛，隨後立委曾銘宗質詢時更直問總統府秘書長施克和讓無辜、幫忙跑腿的少校吳宗憲面對十年以上或無期徒刑「有符合公平正義嗎？」

財政委員會今邀請財政部、金管會、總統府、國家安全局、法務部調查局及交通部、中華航空、華膳空廚等相關單位就「108年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」進行專題報告，並備質詢。

今召委費鴻泰進行點名時，包括財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、國安局長邱國正、交通部長林佳龍、華航董事長謝世謙都出席，備詢單位僅總統府祕書長陳菊和華膳空廚董座葉菊蘭未出席，引起召委不滿，點名兩單位出來說明，要求代表出席的副秘書長施克和、華膳總經理安隆祺回去打電話叫他們出席，更要他們不要作賊心虛。

費鴻泰在各部會報告完畢後先是譴責陳菊無視法律、不接受人民監督，後又痛罵葉菊蘭每年領幾百萬、幾千萬的高薪，發生這種醜聞，來都不來，交通部怎會派這種人坐領乾薪，他個人提出強烈譴責。

立委曾銘宗上台質詢也譴責陳菊和葉菊蘭，他表示，總統府特勤走私香菸，特勤中心人員是國安局的沒錯，但人從國安局調到總統府就是由總統府管，並問總統府副秘書長施克和海外訪問行程前兩次行前規劃會議主持人是誰？

施克和隨即反駁，此次私菸案犯罪主體並非總統府，因特勤人員依業務不同主管機關也會不同，執行行政業務勤務主管機關為國安局，執行行政業務時主管機關才是總統府。曾銘宗數度中斷施克和發言，要他直接回答兩次行前會議主持人到底是誰。

施克和表示，行前有過多次會議，必須查證釐清才能回答，曾銘宗立即要求中斷質詢，要總統府馬上查。施克和隨後表示，行前會議涉及各單位由外交部各該出訪司司長來主持，府跟國安會的會議則由國安會秘書長跟外交部長主持。

曾銘宗接著問國安會秘書長要不要負責？施克和反擊，事件發生後，已接連進行行政調查、司法調查、內部檢討、人員記過調職這就是負責的表現，且私菸案歷任政府都發生，我們認為要誠實面對問題，後續機制相關檢討還要進行，讓發生在歷任政府的事件做徹底檢討，但言論遭曾銘宗痛批府方只會推給前朝、推給國安局其他單位，自己完全沒責任。

曾銘宗最後更問此次只針對軍方底層下重手，總統府、華航高層都沒人負責，也無人負政治責任，吳宗憲只是一個奉命行事少校行政官，卻被追究十年以上或無期徒刑的重罪，直問施克和這有符合公平正義嗎？他對蔡政府處理表達最嚴重的抗議。

施克和僅表示，尊重司法單位調查。

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