私菸案 吳宗憲、張恒嘉各百萬元交保

2019-08-27

〔記者張文川、呂伊萱、謝君臨／台北報導〕台北地檢署上週五首波偵結起訴國安特勤私菸案十三名被告，在押的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉昨隨全案移審台北地方法院，北院昨晚召開接押庭，吳宗憲、張恒嘉首度公開對案情表態，都否認犯罪，沒有犯罪意圖，也未從中獲利，是依往例執行專案，確信合法才去執行。法官昨深夜諭知吳、張兩人各一百萬元交保，限制住居與出境出海，且不得聯絡騷擾共犯或證人。

吳宗憲庭訊時說，他自二○一七年進警衛室就知有專機購買免稅品這件事，隔年開始接這項業務後，即依往例和前輩的交接去執行，長官交辦的任務也是以合法為前提，在與華航人員接觸過程中也認為合法，且先前專案執行時，在場航警、海關人員都知情，也未制止，所以他確信全是合法的。

吳宗憲︰長官交辦的任務 確信全合法

吳說，他就是因認為合法，才會將華航提供的免稅品名和價目表，公開於同仁、親友群組開放訂購，且依其價格收費，他未賺取一毛錢，雖有幫親友代訂，但他沒有要自用。

張恒嘉承認起訴的客觀事實，但沒有主觀的犯罪意圖，他不知這樣做是違法的，他以為是特別的禮遇。軍中學長之前有說過，正副元首專機出訪回來不用經過海關檢查，他認為既然不是毒品或槍砲彈刀等違法的物品，就不會有問題。

吳宗憲、張恒嘉兩人的律師都主張已自白所有犯罪事實並配合、協助調查，沒有勾串或湮滅證據之虞，請求具保停押。

但檢方認為還有先前四件專機專案尚在偵查中，兩人若交保恐有污染證據或潛在共犯的可能，且去年同慶專案的訂菸名單至今仍找不到，共犯邱彰信（華航前副總）的筆記本也有異常缺頁，因此建請法官續押兩人並禁見。不過，法官稍晚裁定吳、張兩人各一百萬元交保。

林國欽調陸軍委員 一年內無新職將退伍

此外，永和警衛室少將主任林國欽原先自稱沒買菸未填表，後也被查出現金購買十二條菸品，一併遭檢方另行分案調查。林國欽在首波懲處名單中已遭記一大過，又因初期自清不符實情，而被調職回軍。

國安局昨證實，林國欽已經調職回軍，擔任陸軍司令部委員，懲處作業則將依檢察機關公布結果辦理。根據國軍法規，林國欽如一年內無新職將退伍。

為了釐清上述私菸案的相關單位、人士是否涉及行政責任，監委高涌誠、王美玉、張武修昨申請自動調查。

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