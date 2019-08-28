國安私菸案 北檢啟動神秘代號

2019-08-28

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署上週首波偵結起訴國安私菸案，起訴書上揭露承辦檢察官的股別為「端股」。而這個神秘的「隱藏股別」，實際上是北檢偵辦矚目案件時，為方便臨時編組而成立的一個代稱，只有在多名檢察官偕同偵辦同一件矚目案件時，這個代號才會出現。北檢上一次啟用「端股」的案件，則是喧騰一時的三中案。

9人小組分工 火速起訴

北檢偵辦私菸案，事發後才過短短卅三天，就偵結起訴總統府侍衛室少校吳宗憲等十三人，期間共搜索華航二次、特勤宿舍一次，搜索廿人的住處、訊問二○四人次，並向廿三家金融機構查核四十四人金融帳戶，函查總統府侍衛室、國安局等各單位相關資料合計一一○筆，辦案效率極高。

北檢之所以能夠火速結案，關鍵在於妥善分工；臨時規劃「國安特勤小組」、「華航小組」等二組人馬，大規模動員三名主任檢察官、六名檢察官，合計九人的北檢專案小組參與偵查，從事發當天分案開始至首波偵結之前，每天都有傳喚及調閱資料等辦案進度，而這九人所組成的檢方專案小組，內部代號即為「端股」。

「端」字是從《千字文》選出，《千字文》為南朝梁武帝時期，從王羲之書法中所選取一千個字編纂成四言長詩，「端」字在字句中以「德建名立，形端表正」呈現。取「端」作為矚目案件臨時編組的代號，有「養成好的道德，就會有好名聲，如形體端莊，儀表隨之肅穆」之意。

啟用「端股」 這是第四回

北檢共啟用「端股」四次，首次是二○○九年九月的高鐵弊案開始使用，第二次為二○一一年爆發海關集體貪瀆弊案、第三次是三中案，私菸案是第四次。

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