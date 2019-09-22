高市府不支持《返校》？ 陳其邁：電影本來就沒有藍綠

2019-09-22 12:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕描述白色恐怖的國片《返校》大賣，卻傳出高雄市政府不支持？對此，行政院副院長陳其邁今早表示，電影本來就沒有藍綠，很難理解為什麼現在的高市府，對電影政策與前朝會讓人覺得差很多？但高雄市文化局澄清說，並沒有所謂「上級指示不支持」的狀況。

前高雄市文化局局長尹立昨晚在臉書發文，指《返校》由「高雄人」參與投資，部分場景還在高雄黃埔新村拍攝，過去只要是高雄投資、協拍的電影，文化局都會盡全力協助行銷、活動推廣、首映及包場等方式，盡全力的支援國片。

尹立強調，但《返校》在高雄上映卻異常冷靜，本來是最支持國片的城市，「高雄人」投資的代表神隱了，也無幫忙辦理首映，幾乎也沒宣傳。「原來是無奈，上面交代不宜支持」。

對此，高雄市文化局影視發展中心主任、代理高雄市電影館館長的楊孟穎澄清說，市府對於《返校》的協助除了投資拍攝，對於勘景，協拍以及後續的行銷宣傳，都給予全力協助，並沒有所謂「上級指示不支持」的狀況。她並說：「請不要憑沒有根據的說法，持續傷害我們。」最後懇請大家持續支持《返校》。

行政院副院長陳其邁今天上午在高雄接受媒體聯訪時，也對此事發表看法。陳其邁說，在於主政者怎麼看待國產電影，或是如何看待文化，假如認為沒有必要，電影產業對高雄沒有需要，對城市行銷也沒有需要，自然而然就會反應在他的政策上。

陳其邁指出，《返校》是一部非常好看的電影，不僅有很恐怖的劇情，也在敘述大時代故事，包括白色恐怖對許多人造成的陰影，對於促進轉型正義、撫慰過去白色恐怖的心靈，以及讓下一代年輕人，能更了解大時代變動過程中，台灣所發生的事情，會有正面及正確的了解。

他強調，也許這個故事講到過去國民黨威權統治及白色恐怖所犯下的錯誤，也許現在的執政者不喜歡，但是電影本來就沒有藍綠，也不分顏色，單純藉由歷史時代的故事，來敘述當時所造成的時代悲劇，這個應該沒有顏色，「所以很難理解為什麼現在的高雄市政府，對於電影的政策與前朝會讓人覺得差很多？」

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