高雄投資《返校》熱賣 尹立催票批韓市府「神隱」

2019-09-22 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕改編自同名遊戲的國產電影《返校》，週五（20日）首日上映就創下了票房1800萬的好成績，有望成為今年年度國片票房冠軍。前高雄市文化局長尹立昨日（21日）臉書表示，之前《返校》在拍攝時高雄市都有大力協助，其中部份場景還在黃埔新村取景，身為高雄人一定要大力支持，但《返校》上映時韓國瑜市府卻「神隱」沒有宣傳，他質疑是「上面交代不宜支持」，痛批民主走到今天，「原來說是100分的都是0分」。

被《返校》製片單位列為感謝名單之首，尹立在臉書發文表示，《返校》上映的第2天，自己趕快找了些好友，辦了場民間特映會展現支持。尹立說，過去他擔任文化局長，只要是高雄市投資、協拍的電影，都會盡全力協助行銷、活動推廣等，以支援台灣電影。過去，他每場活動都會親自到場，前市長陳菊也幾乎都會到場支持，像是《血觀音》、《幸福路上》等電影，因此外界對高雄的影視發展也多有肯定。

尹立指出，這次《返校》上映高雄市卻異常冷靜，投資的代表神隱了，沒有幫忙辦理首映，也幾乎沒有宣傳活動。他說，無奈「上面交代不宜支持」，民主走到今天，政治影響創作表現，原來說是100分的都是0分。

尹立表示，還是要感謝文化局同仁，至少文化高雄與電影館還在壓力下協助。他說，在高雄全國首創投資電影政策8年之後，最近台中也加入了，但「一個城市能否持續領先，就存乎一心吧。」

尹立說，電影最後一幕「等待自由」，但投資《返校》的高雄，卻「變成連支持返校這個題材的自由都沒有，實在有夠諷刺」，電影中出現的一本禁書，日本作家廚川白村的《苦悶的象徵》，中文是由魯迅翻譯，在權威時代，不是左翼作家寫的只是翻譯就會被禁，而講到魯迅，就會提到「阿Ｑ精神」，實在與當今「發大財」、「古城新都」等口號有異曲同工之妙。

尹立指出，看完這部片難免有種「奇異感」，白色恐怖不管本省外省，都有許多無辜的人被牽連，而當年打著「反共」的旗號進行思想整肅，多年來堅稱要堅決反共的政黨，如今變成最可笑的「無色覺醒」。尹立強調，對比當年高壓統治，真心感謝很多民主前輩讓台灣的民主自由走到今天的樣貌。

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