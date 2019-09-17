《返校》取材白色恐怖歷史 韓粉急喊「政治操作」忙抵制

「返校」電影版即將上映，預告片卻意外先引起部分韓粉質疑與抵制。（圖取自臉書粉專「返校 Detention 電影版」）

2019-09-17 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕取材自白色恐怖歷史的電玩遊戲「返校」爆紅，近期翻拍成同名電影《返校》，9月20日將在全國超過100家戲院上映，竟有韓粉認為這部電影是「政治操作」，大喊抵制，讓許多網友看傻眼。

台片《返校》改編自全球暢銷國產恐怖推理遊戲，正式上映前舉辦多場特映會普獲好評，以「白色恐怖」為背景的電影內容和「戒嚴時期」的時空背景，加上血淋淋的畫面，引起許多討論。

預告片中，升旗典禮時高中生齊聚操場，走廊上突然有老師被憲兵押走、高喊「國家殺人」，震撼橋段讓人印象深刻。沒想到韓粉對此提出異議，大喊是「政治操作到影視圈」，還說會讓年輕人有錯誤觀念，「仇視中華民國」，因此高喊抵制；也有韓粉說，這是刻意醜化史實，要藉此洗腦思想還沒定型的年輕人，指稱這是「非正確的引導」。

相關言論被轉發到臉書社團「公民割草行動」，讓許多網友看了超傻眼，紛紛留言砲轟「很怕KMT之前做過什麼事被看見喔！」、「因為這故事會告訴你，一旦統一以後我們會被中共怎麼對待」、「白色恐佈就是醜陋的事實，憨粉是在激動什麼啦？」、「白色恐怖不用醜化就已經醜陋到不行了」、「KMT就中國來的政黨，跟共產黨能有多大的差別？」、「這還需要醜化啊？」、「他自己都說是『白色恐怖』了⋯這些人完全沒發現自己講話顛三倒四嗎？」。

電影「返校」預告片：

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