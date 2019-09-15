韓粉媽媽「像中邪一樣」 網友傷心告白「想家，但懼怕回家」

2019-09-15 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕2020年總統大選如火如荼展開，國民黨參選人韓國瑜雖然近來民調不佳，但日前在新北市的造勢晚會仍湧入大量「韓粉」，顯示支持者高度的狂熱。1名網友今日（15日）凌晨在PTT分享自己的心情，表示自己的媽媽是「鐵藍」也是「韓粉」，但自己並不支持韓國瑜，某日意外地讓媽媽知道自己不挺韓，母女大吵一架，此後，愉快的家庭氛圍變得處處緊張，讓該名網友備感壓力，開始恐懼回家，在文末感嘆說「韓導說粉身碎骨的同時，我覺得，似乎好多個家庭的關係都已經隨著他一起碎掉了」。

一名女網友在凌晨在PTT發文，分享她最近的心情，表示自己討厭「韓導」，因為他讓一大部分的民眾再也沒辦法冷靜地討論政治，也沒辦法理性地聽與他們持相反論點的意見。她表示，自己是無黨無派，但真的沒辦法支持韓國瑜，本身也鮮少討論政治，但卻在某次意外下，讓媽媽知道自己不支持韓。

該名女網友說，媽媽是鐵藍，一開始她嘗試理性討論，但媽媽「像是一顆不停爆炸的炸彈」，兩人無法溝通大吵一架，最後她與媽媽講好，之後兩人不再討論這類的話題了。豈料，媽媽「依舊像中邪一樣」貼給她那些造韓神的新聞，或是故意在她面前說出那些聽到會不舒服的政治新聞，例如看到反送中新聞，媽媽會在她面前說「那些年輕人很會裝可憐」，她請媽媽不要在面前講這些，媽媽卻依然故我。

該名女網友表示，每當發生這種情境，心臟就像一個吸滿水卻不能擠出水的海綿，無從釋放，「我想家，但我開始懼怕回家」，每次回家都要祈禱這樣的事情不要上演，看電視也要刻意避開新聞或能讓人聯想的任何節目。該名女網友說，只要不扯到韓國瑜，「媽媽依然是期待我週末回去，會煮飯給我吃，跟我聊生活瑣事的媽媽」。

該名女網友也說，昨天騎公路車跌倒，一群好心的長青車隊的長輩們馬上來幫忙，讓她非常感動，但看到長輩們身上也有戴疑似韓粉的配件，讓她心中忍不住想：「如果他們真的是韓粉，聊天聊到政治時是否也會性情大變？他們能理性的跟我討論嗎？」

女網友表示，台灣多數的政治人物為了選票，口口聲聲說要讓台灣變得更好，但民眾們反而在吸收那些讓他們燃起希望的口號後，築下立場的高牆，進入備戰模式，開始對立。她表示，撇下這個政治人物及藍綠惡鬥，台灣是不是能回到那個互助、善良的社會呢？韓導說粉身碎骨的同時，似乎好多個家庭的關係都已經隨著他一起碎掉了。

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