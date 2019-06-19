《返校》電影避談政治？ 導演：不曾忘記、不怕想起

2019-06-19 22:10

《返校》電影版首支預告片：

〔即時新聞／綜合報導〕台灣「赤燭遊戲」授權公視改編的《返校》電影版，官方已公布將在9月20日上映。針對監製李烈日前透露不希望有太多政治著墨，網友也擔心「會否抽掉政治元素？」導演徐漢強今（19）日晚間發文重申創作原則，引用原作遊戲中經典台詞表示：「我們不曾忘記，也不會害怕想起來。」

據徐漢強貼文指出，他是遊戲年齡超過32年的玩家，從小就喜歡像是「互動故事書」的冒險遊戲，近幾年台灣獨立遊戲崛起，冒險類型遊戲才又逐漸成長。

徐漢強表示，他從《返校》的開發時期就非常興奮，發售日當天在幾小時內就完成了遊戲，深受結局感動而「哭慘了」。他認為《返校》有一個「無比真誠、完全屬於台灣人的故事」，當下便在心裡大叫：「那個誰快來把它拍成電影啊！」

接下《返校》的電影拍攝工作後，他也坦承「很不好做」，已經超過電影產業的資源和生態，工作人員也認為「沒做過這麼難的東西」。徐漢強說，自己也身為一個玩家，被遊戲改編電影的失望結果傷害太過頻繁，像是「一朝被蛇咬，十年被蛇咬」，甚至有些麻痺。

《返校》電影版今（19）日晚間10點推出首支預告，徐漢強強調，本作是以「完全忠於原作精神、故事背景和主線劇情」的方式進行改編，該有甚麼就有甚麼，是沒有動搖過的初衷。在主要人物和主線故事全數登場的前提下，更擴張了故事細節和世界觀。

徐漢強重申：「我們的目標是製作一部台灣自製、屬於台灣的新品種類型電影。」他雖沒有正面回應網友對於改編成電影將被去政治化的擔憂，但他於文末引用遊戲中經典台詞表示：「秉持的原則，就如同回應遊戲中的那句經典台詞：『我們不曾忘記，也不會害怕想起來。』」

徐漢強臉書貼文：

赤燭遊戲授權公視改編《返校》電影版將於9月20日上映。（圖取自返校 Detention 電影版官方專頁）

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