獨家》黨產會：將對中廣追徵賣帝寶土地獲利

2019-09-22 06:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會調查中廣公司是否國民黨附隨組織，及名下財產是否不當取得。據了解，一旦黨產會認定原台灣放送協會大安播音室土地（今帝寶基地）為不當取得財產，黨產會將對中廣祭出追徵處分。

關於帝寶土地該如何處理？黨產會主委林峯正接受本報專訪表示，原台灣放送協會大安播音室土地，已被中廣公司賣給建商蓋成帝寶豪宅，因原物已經不在，黨產會不可能把帝寶收回，但可以對中廣進行追徵。

針對中廣董事長趙少康日前在聽證會認為，黨產會應去找李登輝追討，怎麼會找他善後？林峯正指出，「趙少康搞混了」，黨產會今天不是針對趙少康個人，也不是要處理買下中廣的好聽等4家公司，而是針對中國廣播公司。

林峯正說明，中廣公司當初以88億元賣掉帝寶那塊土地，扣掉土地增值稅剩68億元，之後中廣就用這筆錢買下台北市松江、林森二棟大樓，而中廣就在松江大樓辦公。

林峯正強調，賣掉帝寶所賺的錢是進到中廣戶頭，「國民黨並沒有拿回去」，除非趙少康有辦法證明，錢是被國民黨拿走了。不過黨產會已調查出，該資產還在中廣名下，「不找中廣要找誰！」

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