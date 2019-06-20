黨產會追徵帝寶 趙少康：應找李登輝、劉泰英要

2019-06-20 09:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日召開中廣聽證會，中廣董事長趙少康會前受訪表示，黨產會要追徵出售帝寶基地的錢，該案是李登輝、劉泰英所做決定，李、劉兩人還獲買方宏盛建設捐2.9億元給台綜院，冤有頭債有主，應該去找李登輝、劉泰英要。

趙少康表示，這不是很奇怪嗎，黨產會要不要追這一筆錢，台綜院是否國民黨的附隨組織？那時候國民黨主委劉泰英和國民黨主席李登輝就亂投資一通，還投資東森寬頻、京華城等，共投資27億多元，幾乎血本無歸，這筆錢要跟誰要呢！

趙少康提及，他碰都沒碰過原中廣總部帝寶那塊地，黨產會怎麼來跟他要，怎會找他追徵，「冤有頭債有主，冤和債要去找劉泰英要，怎會找我呢？」

趙少康批評，「這等於是李登輝請客、趙少康買單，劉泰英撒錢、趙少康善後」，要他收拾爛攤子合理嗎，走到全世界都沒有這種道理。

「黨產會怎不去找李登輝和劉泰英要！」趙少康指出，黨產會已經把靶都畫好了，今天聽證會只是「過水」，先射箭再畫靶，這沒有什麼道理。

趙少康痛斥，以前政府委託中廣做海外廣播、國際廣播，政府補助中廣買土地，黨產會說那些土地都是政府錢買的，所以都是政府的，這不是土匪是什麼。

趙少康表示，黨產會要認定中廣為國民黨的附隨組織，這他絕對不同意，他自己怎可能會聽國民黨的，更何況中廣的人事、財務和業務，都沒有被國民黨控制。

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