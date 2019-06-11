獨家》中廣擁84筆土地 黨產會：鎖定帝寶基地、漁業電台追徵

2019-06-11 09:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將於6月20日召開中廣聽證會，據最新調查，中廣公司名下不動產現有27處，全台共84筆土地，戰後接收自台灣放送協會房舍土地，最大一筆已被出售改建成帝寶豪宅，當年登記取得原因欄卻為「空白」，國有財產平白變成國民黨黨產；在1972年還將高雄縣市共管的小型漁業電報台，予以出售變賣，未來將進行追徵。

黨產會查出，國防最高委員會在1947年會議中，決定將接收自日產台灣放送協會各處房產，以「轉帳撥用」方式交給國民黨中央廣播事業管理處無償使用，而中廣事業管理處早在「訓政時期」改成中國廣播公司。

據統計，黨營事業中廣取得的國有財產，包含台灣放送協會台北放送局所屬房舍、大安播送會館、板橋、民雄播送機室、台中台、台南台、嘉義台、花蓮台、高雄漁業電台等，其中大安播送會館，戰後成為中廣、中視兩公司總部。

黨產會委員表示，大安播送會館基地在台北市仁愛路黃金地段，中廣於1958年5月28日登記取得所有權，登記原因欄卻為一片「空白」。到了1966年，中廣經國民黨財委會核准，增建2、3層樓作為辦公及集會使用，並在4樓頂層添建調頻發音室。

1969年，國民黨為配合中廣轉投資的中視成立，開始興建廣播電視大廈，新建物1971年完工，國民黨更盛大舉行落成典禮。此外為栽培蔣家後代，國民黨於1980年指派僅35歲蔣孝武任中廣總經理；1998年該基地以88億元出售黨營中投公司，2000年底再轉賣宏泰建設興建帝寶。

「鎖定帝寶基地追徵，及中廣名下國產追討！」委員指出，在嘉義台（原台灣放送協會嘉義放送局）部分，1945年11月為中央廣播事業管理處接收，中廣公司來台後繼續使用迄今，1982年底前台灣省政府出售該台給中廣，並於1984年將文教區用地變更為住宅區。

黨產會調查發現，中廣已於2001年間將嘉義台部分土地出售給第3人，其他不動產仍為中廣公司所有；在板橋播送機室部分，雖然2014年交通部勝訴後，恢復登記為國有，但一部分土地在2002年已被中廣出售蓋成住宅大樓。

此外，高雄水產業會於日治時期在愛河東岸有一小型漁業電報台，日本二戰投降後，該電報台由高雄縣市共管，並設漁業專用電台，卻被中廣公司在1972年出售。委員強調，中廣聽證會將聚焦不動產，中廣財產是否不當取得，未來要追徵多少錢，會在聽證會逐一釐清。

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