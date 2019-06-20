趙少康稱帝寶土地是李登輝、劉泰英決定 李辦這樣回

2019-06-20 16:03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中廣董事長趙少康在黨產會的聽證會中表示，中廣帝寶土地出售案，是國民黨前主席李登輝，與前黨管會主委劉泰英任內決定，應被追查的是李登輝跟劉泰英。對此，李登輝辦公室主任王燕軍表示，這些訴訟案都已經被調查過，趙少康這樣說對於釐清事情經過並沒有幫助。

不當黨產處理委員會今天第三度針對中廣案舉行聽證會，黨產會調查報告指出，中廣原為國民黨黨營事業，中廣董事長趙少康會前受訪表示，黨產會要追徵出售帝寶基地的錢，該案是李登輝、劉泰英所做決定，李、劉兩人還獲買方宏盛建設捐2.9億元給台綜院，冤有頭債有主，應該去找李登輝、劉泰英要。「這等於是李登輝請客、趙少康買單，劉泰英撒錢、趙少康善後。」

對此，王燕軍指出，趙少康說的這些事情，在很多訴訟案已經被調查、確認過了，不然也不會知道相關具體的數字和資訊。趙少康講這些話的目的，只是想要去澄清中廣與國民黨之間的關係，還有證明他跟黨產沒關係，但這對於釐清案情沒有意義，希望趙的說明能多琢磨於中廣和國民黨之間的關係，不要只是把渾水弄一弄。

此外，王燕軍也說，這幾年來中廣的發展、買賣，他們都不了解，「誰賣給誰、中廣怎麼經營，這些我們都不清楚。」

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