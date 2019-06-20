中廣頻率具全國覆蓋性 專家：趙少康不是傻瓜「有看到」

2019-06-20 15:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日召開中廣聽證會，受邀專家卓越新聞獎基金會執行長邱家宜表示，中廣議題牽涉不動產及廣播部分，整個中廣交易案，「趙少康也不是傻瓜」，趙有看到中廣頻率的全國覆蓋性，即便只剩一條全區網，中廣仍是翹楚。

邱家宜指出，交通部在1957年已經函示新聞局，凍結民營電台的開放，但中廣因為是國民黨黨營成為例外，中廣當年也對中國大陸進行心戰廣播，對海外進行廣播而獲配頻率。

邱家宜提及，中廣在1981年擁有5個全國廣播網，到了1993年，中廣在全台民營廣播頻譜使用占比上，當時中廣在全國435座發射機中擁有139座，占全部的32%，僅次於軍用的40.5%，至於其他民營電台全部加起來才14.7%，在調頻FM頻道使用上，中廣更高達全台44.3%，將近半數。

邱家宜指出，在土地部分，據法院訴訟紀錄，嘉義民雄土地案是判決中廣勝訴，該土地是中廣在1952年購買，根據中廣員工所著「中廣四十年」回憶錄提及，1952年為因應中國心戰廣播需要，須從台北以微波中繼方式傳送訊號至民雄，再由對岸發射。

於是撥款223萬多元給中廣，在民雄新購入土地12甲土地，在台北縣三重購買1.6甲土地，及電纜、天線原料器材等，加上追加的經費70萬元，政府共出資約300多萬元。

邱家宜分析，至於趙少康入主中廣的經營模式，有點像BOT模式，BOT模式也有風險，陳文茜小姐還提醒趙少康要注意風險，如果黨產會所做的裁定，是以受託管理人直接處置，NCC可能就會准許廣播和資產部門分割。

黨產會委員李福鐘提及，利害關係人中廣代表在陳述時不斷提出一個看法，中廣當年執行政府委託任務，所付出成本應有合理利潤，但從歷史事實來看，政府是以國家資源挹注中廣，其他民間公司都無法得到同等協助，難道政府給予中廣這麼多資源，特別獨厚中廣，給中廣的還不夠嗎。

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