史明過世 蘇貞昌：一定要守護好台灣 讓後代子孫都能當家作主

2019-09-21 12:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣獨立建國運動先驅史明（本名施朝暉）昨晚逝世，行政院長蘇貞昌今日上午出席農委會「108年產銷履歷達人頒獎典禮」，接受媒體訪問時表示，史明用他的一生寫台灣歷史，全心投入要讓台灣自己當家作主，非常佩服史明先生的努力；而蘇貞昌也強調，台灣要在世界有一席之地是多麼辛苦，是多少人奮鬥而來，大家更要珍惜台灣今天能夠獨立自主，也一定要守護好，讓後代子孫都能自己當家作主、獨立自主，這樣才是對得起各界奮鬥的人。

蘇貞昌表示，史明的這一生，從他著作的「台灣人四百年史」就可知道，全部都在寫台灣歷史，完全沒有個人享樂，全心投入如何能讓台灣當家作主。大家不僅要珍惜，更要守護好，讓後代子孫都能獨立自主及當家做主。

對於一週內與兩友邦斷交，外界認為是中國試圖透過奪取友邦，介入台灣2020年選舉，蘇貞昌表示，中國要介入台灣大選這不是第一次，但這次更看到提高層級、明目張膽的介入，而且已經有各種手法，大家都已經看到，甚至有資料流出來；因此，大家需要更小心，台灣的民主是要靠大家自己當主人，自己好好發揮選票的作用，民主才有價值，而有人利用民主制度跟開放社會，要來遂行他侵略併吞目的，這需要要更小心防範。

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