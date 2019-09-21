史明高唱台灣民族主義成絕響 張銘祐涙憶歐吉尚

2019-09-21 11:43

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣獨立建國運動先驅、總統府資政史明昨晚病逝於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲，不僅眾多綠營與獨派人士感到哀傷、惋惜，眾多台灣網友也紛紛湧入臉書悼念、感謝史明為台灣的貢獻。曾任獨派團體「公投護台灣聯盟」執行總幹事的張銘祐今天淚憶史明說：「好想再聽歐吉尚唱『台灣民族主義』這首歌」。

「台灣民族主義 這是咱的祖先 反紅毛 反唐山 反四腳 付出流血流汗 建立起來 傳統的精神 咱得繼承 先人的腳步 建立獨立國 發展國民經濟 固有文化 子孫才有前途台灣民族主義...」，過去史明經常哼唱的「台灣民族主義」，如今成絕響！

如今代表民進黨參選新北市第11選區立委的張銘祐，今天凌晨在臉書表示，他到書櫃翻看2014年的筆記本，回想當年每週都在立院路邊基地聽史明歐吉尚演說，每場街頭抗爭他都親自到場，怎麼翻看眼淚都不自主的流下。

張銘祐說，2009年我們環島苦行，當時擔任公投盟執行總幹事，歐吉尚跟著我們一路從枋寮到台北，我們度過許多的夜晚，當時一位九十多歲的長者，每到夜晚的座談，他總是侃侃而談，因為是苦行所以沒有舒適的環境，歐吉尚總是睡前才略顯疲憊。

張銘祐回憶，當時敏紅姐（史明學生）深厚的嗓音，猶然在耳，阿忠總是默默的陪伴著歐吉尚，有天到台中歐吉尚把他叫上車，要他學看看怎麼打鼓，史明說打鼓可以激勵精神，沿路播放著「台灣獨立軍進行曲：起來 起來 大家勇敢站出來....」與「台灣民族主義」。

張銘祐說，每天歐吉尚都會唱這首歌，這首歌濃縮了他人生追求的理想，至今也是他朗朗上口的歌詞，這幾年轉戰媒體有了家庭，很少跟歐吉尚見面，但是他的精神一直在我心裡。這次決定被徵召，就是心裡一直聽到歐吉尚常年提醒的「戰略、戰術」要有步驟，這次決定到艱困選區，就是希望在這個歷史關鍵，保住這個火脈。

當時，因為每天聽史明的論述，張銘祐說，這常常提醒他「少年郎要謙卑，我知道你很認真，但是做革命的人，要謙卑，並且更多包容，知不知道？」，也因此，張銘祐每天聽歐吉尚唱歌。

張銘祐感傷地說：「怎麼這個冷冷下雨的午夜，好想再聽一次，好想再握著他冷冷的手，好想跟他大口吃肉，大口喝啤酒、西打.....」。

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