卡韓？蘇揆：關心地方 別扯卡

2019-09-21

〔記者陳昀、黃欣柏、黃佳琳、王榮祥、黃良傑、謝武雄／綜合報導〕高雄市連續三天因直播主間糾紛，引發砸店、聚眾鬥毆、開槍等街頭暴力事件，警政署長陳家欽指派刑事警察局長黃明昭率隊南下坐鎮，這兩天內政部長徐國勇及政務次長陳宗彥也南下關切。高雄市長韓國瑜批內政部大張旗鼓、敲鑼打鼓進駐高雄，讓高雄形象受到傷害，觀光客、投資客止步誰來負責？認為是政治操作「卡韓」。中央高層從總統、行政院長到內政部長，均表示沒有「卡韓」的事，中央和地方應一起為治安努力。

韓國瑜表示，今年跟去年同期相較，高雄刑案發生率降低了二％，破案率提高二％，破案在六都排行第三，高雄市警察的表現算平順，但內政部大張旗鼓、敲鑼打鼓，有必要這樣搞嗎？他說，難道行政院也要派八個部會來高雄進駐，教育、交通、法務部長是不是都要來？批徐國勇是在政治操作。

蔡英文總統昨被問及此事，表示高雄這次幾個事件，對整體治安確實造成讓人擔心的地方，行政院會特別關注高雄治安也是有其道理。高市新聞局長王淺秋則說，期盼總統關心全國百姓能安居樂業，而不是鎖定特定縣市「負面關懷」。

行政院長蘇貞昌也被媒體詢問此事，他指出，把中央關心地方扯到「卡來卡去」，這種說法都是鬧劇、不當言詞，希望地方首長專心在市政上，跟中央合作做好治安。蘇貞昌說，地方有重大治安疑慮時，中央派相關首長下去協助，這種事情所在多有；警政是全國一體，不能去區分誰應該怎麼做，把治安做好才能讓人民安心。

徐國勇說，「卡韓」是韓國瑜自己的解讀，高雄亂了三天，還有嫌犯開槍挑釁警方，第一天就把事情做好誰會卡他？街頭鬥毆事件第一時間就必須掌握，新北市長侯友宜先前遇到類似事件，就是第一時間壓制。徐表示，因為擔心造成擴散、模仿效應，加上韓國瑜是總統候選人，高雄的安全是重中之重，才請刑事局等相關單位南下高雄。

徐國勇指出，之前桃園發生挾持案，第一時間保一總隊、刑事局就前往支援，治安是大家的責任，若治安好就不會有今天這種事情發生，韓市長自己也說再發生類似重大刑案，就換分局長、甚至是局長，還大動作撤換所長，感覺市長很緊張，因為人民不能安居怎麼樂業？只要平日著重治安，高雄形象就不會受到傷害。

徐國勇感謝韓市長一起慰問辛苦的警察，但表示，請他不要用政治語言和操作，對警察說出傷自尊和形象的話，警察維護治安沒有卡不卡韓的問題。

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