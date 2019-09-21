高雄亂3天未遏止 中央出手關鍵

2019-09-21

〔記者姚岳宏／台北報導〕根據內政部與警政署治安狀況相關統計，高雄市從今年初開始，各類刑案發生數及暴力犯罪發生件數，雖比去年皆有下降趨勢，但實則進步幅度不如其他五都，也就是治安改善程度居於六都之末。一名高層警方人士說，本次高市發生街頭大亂鬥，關鍵在於連續亂了三天，未在第一時間掌握後續和壓制，同樣顯現出反應遲鈍和改善不佳的問題，才引發中央關切與民眾憂心，此一治安面的考慮與策進檢討，不應上綱為政治操作，或所謂卡不卡韓的問題。

警方人士指出，早在這次「高雄之亂」事件前，行政院長蘇貞昌今年三月就曾撂下重話，只要街頭鬥毆未能有效處理，地方警察局長就要下台負責；他不可能預測到六個月後的高雄會連續發生三天的街頭聚眾、砸店、開槍等治安之憂。

雙北案例 皆能強力壓制

高雄市警這次未能在第一天發生時，即時撲滅這把原本小小的治安火苗，其間還以「警力趕到現場、人都跑了」之由回報上級，導致問題擴大、持續三天。前有蘇揆訓令，警政署為此要求痛加檢討，警政署上級單位內政部介入關切，並非無的放矢。

對比之前雙北市警方遇街頭鬥毆案，皆在第一時間展現優勢警力，強力壓制，把現場所有人以現行犯帶回警局，事後也追查逃逸者，並以威嚇手段警告不得再鬧事，來一個抓一個。

高雄市警局未做好這個部分，當然讓一手建立「愛與鐵血捍衛港都」的警政署長陳家欽無法忍受。

高市警亡羊補牢 也獲肯定

不過其後，高市警方攻堅逮捕作亂者，涉嫌開槍嫌犯也於昨天到案，迅速「補正」前過，警政首長隨即給予感謝和鼓勵，內政部首長昨也表達感謝和慰勉之意；這些舉措同樣是就治安面與關心警察士氣的考量，與過去類似事件的做法一致，亦與政治操作無關。

相關人士說，過去便很常見中央警力支援地方警力做法，此次因內政部介入，加上時值選舉期間，致被人用政治眼光解讀為「卡韓」，內政部是警政署的上級主管機關，體制上並無問題，但確也徒增口水風波。

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