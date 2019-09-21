搜索連千毅倉庫 精品待驗真假

2019-09-21

〔記者黃良傑、黃旭磊、王憶紅／綜合報導〕高雄「三日之亂」的遠因之一，起於網紅直播主連千毅網賣各式名牌商品，包括有賓士標誌的行李箱等，遭到質疑商品有假貨，連千毅再三否認，接獲檢舉的高雄檢警昨會同保二總隊、經發局，搜索連千毅位於高雄鼓山區的倉庫直播站，查獲數十個國際名牌商標商品，將送驗鑑定是否為仿品，同案還查扣數支鋁棒、刀子等。

連千毅曾在直播時說，他保證賣的賓士行李箱是限量真品，且都附有防偽標籤，原價近二萬元，但直播破盤削價。其後連千毅在臉書上貼出「授權函」及「聲明書」，堅稱賓士標誌行李箱等商品都是正品，強調賓士行李箱為「久瑞企業」進口，是獲賓士授權的第十四類產品。不過連男直播時也埋了伏筆，表示他堅持不賣假貨，如有廠商魚目混珠，就要求廠商賠償一千倍。

台灣賓士表示，無論是台灣賓士或是戴姆勒集團旗下，皆無「久瑞企業」這家子公司，台灣賓士所有精品只在自己授權通路銷售，為保障權益，請消費者到授權通路購買。偵辦單位指出，連男所賣商品是否有仿品，須等鑑定結果出來才能確認。

據了解，連千毅昨並沒有出現在倉庫直播站，透過網路直播否認教唆，稱這幾天聚眾滋事案和他無關，是網友、支持者自發行為。

連千毅自稱是竹聯幫天龍堂堂主，也被起底和天道盟走很近，近年來，連把拍賣直播版圖往南移，曾到屏東再到高雄開直播站；警方認為連也和屏東地方幫派勢力有接觸，已展開調查中。

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