署長慰勞破案警 韓國瑜加行程搶先

2019-09-21

〔記者黃良傑、黃旭磊／高雄報導〕高雄市連亂三天，迄至昨日，警方逮捕及投案的涉案嫌犯已有六十八人。基於「獎懲分明」，警政署長陳家欽昨下午到高雄市警局，感謝及勉勵破案有功官警，強調警察一體，發生任何重大刑案，警政署責無旁貸，非僅高市警局的責任。內政部長徐國勇昨傍晚也赴高雄，對警方表示感謝和勉勵。

比陳家欽早20分鐘表揚

陳家欽是在昨天下午三點半慰勞辦案人員，高雄市長韓國瑜加行程，提前一步於下午三點十分先到前鎮警分局，他感謝一百多名同仁不眠不休辦案，並稱高雄市治安良好。

陳家欽指支援是專業判斷

陳家欽表示，此趟是來感謝同仁的努力和辛勞，高雄最近發生幾件個案的重大刑案，在大家努力下很快破案，同仁的付出，他銘感在心；隨後他說，針對近來的直播主之亂，黑道幫派公然在街頭鬥毆、開槍，挑釁公權力，民眾和警察都無法容忍，政府必須掃蕩，雖一部分嫌犯到案，但躲在幕後的教唆者仍會一個一個抓，這就是警察的專業。

他強調，不能因一些重大刑案的個案發生，就抹煞全體警察的努力和貢獻；至於第一時間指示刑事局長帶幹練的刑事人員支援高市，完全是基於治安專業上的考量和做法，才能安定民心，此一決定是從警四十年來的專業判斷，請大家相信、尊重專業的決定，對各縣市警局都如此，也是一貫的做法。

刑事局支援辦案非首例

例如前陣子在嘉義圍捕殺警惡徒，也指派刑事局支援破案，以往都是如此。此外，為感謝警察同仁迅速把相關涉案人逮捕，也會陪內政部長慰問、鼓勵破案有功同仁，畢竟人民安全、安心，身為署長責無旁貸；今年全國治安滿意度也創歷史新高，感謝全體警察同仁的辛勞與付出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法