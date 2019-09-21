台灣歐吉桑史明 永遠的台獨鬥士

2019-09-21

記者邱燕玲／特稿

站在鼓陣喧天的獨台會宣傳車上，在台北街頭來回穿梭，這是史明晚年為台灣獨立奉獻的身影。三一八學運發生後，史明身影不再孤單，太陽花的種子在他周圍萌芽綻放。如果要談台灣獨立運動史，用盡一生歲月為台灣獨立奉獻的史明，絕對佔據重要一頁；大家經常用「台灣歐吉桑」形容史明，除此之外，他更是絕對純淨的「台獨鬥士」。

一九一八年出生的史明，本名施朝暉，一九六一年為自己著作的「台灣人四百年史」一書，才改名為史明，取「把歷史弄明瞭」之意，希望自己出版的史書正確符合史實。

史明的一生靠著自己的決定走上與別人不同的道路。念中小學時，台籍學生常被日生欺負，個性強烈的史明選擇打架反擊；早年所有台灣人都想當醫生時，他赴日本早稻田大學就讀政治經濟系政治科；大學畢業前往中國抗日，後因洞悉中共本質而出走、返回台灣。

遭國民黨政府通緝流亡日本

史明回台後組成一支武裝隊企圖槍殺蔣介石，後遭通緝而流亡日本。在日期間對台灣家鄉思念加劇，促使他投入鑽研台灣史的研究。為了生活，史明在西池袋開了一家「新珍味」小料理店，白天在樓下包水餃、賣水餃、燒賣、大滷麵等，晚上在樓上全心投入撰寫「台灣人四百年史」，並於一九六一年出版了日文版的「台灣人四百年史」，從台灣人角度看台灣歷史；一九六七年並創立「獨立台灣會」，即使史明已是白髮蒼蒼的九十歲老人，獨台會仍持續運作。

在台灣搞台獨運動的人大多政治掛帥，史明卻是位有著文學藝術素養、濃厚台灣民族主義的革命家，他除書籍著作，還將一些大家耳熟能詳的台灣民謠，填上具台灣意識的歌詞，熱情教唱。

二○○五年的四二六機場事件，史明為抗議連戰赴中訪問，還在高速公路上使出攔截連戰車隊的激烈手段。即使年邁拄著枴杖，史明挺直腰桿的身影，正如他堅持一生的台獨理念，至今仍深存台灣人心中。

現身太陽花學運鼓舞學子

二○一四年三月爆發太陽花學運後，史明就經常出現在立法院，給予學生無限的支持，學生也邀請史明闡述一生的理念。當史明與學運領袖林飛帆握手的那一刻，理念已經傳承，史明念茲在茲的獨立種子，其實早已在年輕一代身上開花結果。

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