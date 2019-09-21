台獨先驅史明病逝 網友湧臉書、粉專哀悼：謝謝歐吉桑

2019-09-21 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕台獨先驅史明（本名施朝暉）20日晚間病逝於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲。史明的臉書與粉專同時發出訊息後，震驚的網友紛紛湧入臉書，不捨表示「謝謝歐吉桑」、「一路好走」。

史明出生於日治時期1918年11月9日，不但是台灣知名作家、歷史學者，更是台灣獨立建國運動的先驅。20日晚間，史明的個人臉書與粉絲團「Su Beng-史明粉絲頁」同時貼文表示，史明於2019年9月20日晚間11時09分病逝於台北醫學大學附設醫院。

對此，網友紛紛湧入史明臉書表達不捨與哀悼，「謝謝歐吉桑的付出，您一生辛苦了」、「感謝歐吉桑一生對台灣的付出，一路好走」、「謝謝史明歐吉桑，您辛苦了」、「感謝您對臺灣民主的奮鬥與付出...建國未成...我們後輩會繼續努力完成您的心願」。消息傳出不到30分鐘，已有千則留言。

史明一生傳奇、華麗，他求學時正為日本殖民統治時期，當時他便產生反抗意識，後來在留學日本時認同馬克斯主義。大學畢業後，在中國抗日戰爭時在中國擔任中共的地下情報員，1949年不滿共產黨作為返台，開始從事台獨運動，還曾組織「台灣獨立革命武裝隊」，準備暗殺當時國民黨政府領導人蔣中正。

但因為行動失敗，遭國民黨政府以判亂罪名通緝。史明1952年流亡日本，在東京池袋開設中華料理店「新珍味」，販賣麵食與餃子，結果意外大受好評，客人絡繹不絕。史明也將營收作為台獨資金，同時白天做生意，晚上撰寫著作《台灣人四百年史》。1993年，史明從日本潛返回到台灣，在解除政治犯身分後，繼續在街頭推動獨立運動。2016年史明獲聘成為政府資政，2019年9月20日病逝。一生可稱傳奇。

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