林右昌：戰場不只在國會 在中北部、花東要更努力

民進黨祕書長林右昌今召集11位不分區立委舉行艱困選區認養會議。（民進黨提供）

2024/09/25 19:41

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨祕書長林右昌今天召集11位不分區立委舉行艱困選區認養會議時指出，面對現階段的國會亂象，戰場不只在立法院，更應以實際行動、廣泛與社會各界對話，未來將每半年開會了解選區經營情形、精進做法，尤其在中部、北部及花東地區的得票必須更努力；另外，立委陳培瑜原負責新竹縣、范雲原認養桃園的楊梅、新屋、觀音，2人對調選區。

民進黨晚間發布新聞稿指出，林右昌召集11位不分區立委就各艱困選區的經營成果及認養進度交流，部分選區也有調整，包含立委莊瑞雄7月起認養台東縣、日前已成立服務中心；陳培瑜委員原負責新竹縣，范雲原負責桃園市的楊梅、新屋及觀音區，今起2人也對調責任區。

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林右昌說，面對現階段國會亂象，不分區立委肩負重責，戰場不僅在立法院，更在於實際行動展現決心，廣泛與社會各界對話，像立委自發舉辦的「反濫權護民主」活動就是具體展現，只有持續深化地方經營，借助穩固的基礎來強化政策論述，才能讓基層更了解中央施政重點，中央與地方的良好對話與合作，將有助於制定更加貼近民意的法案，並促進行政團隊的穩定施政。

林右昌指出，民進黨不分區立委均為各領域的專業人才，期盼大家發揮專長，為地方爭取更多建設，尤其在中部、北部及花東地區的得票都必須更努力，在責任選區深耕基層，設立服務處，進一步鞏固民進黨在地方的基礎；未來希望每半年召開一次會議，分享選區經營進展，並針對相關問題面對面溝通，共同研討更精進的做法。

民進黨祕書長林右昌今召集11位不分區立委舉行艱困選區認養會議。（民進黨提供）

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