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    9/28高雄入黨簽名會 3周邊小物曝光

    民進黨發言人韓瑩介紹入黨小物。（記者陳昀攝）

    民進黨發言人韓瑩介紹入黨小物。（記者陳昀攝）

    2024/09/25 17:00

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨週六（28日）創黨紀念日將於高雄舉辦「入黨簽名會」，今也公布「DPP LOVE&VICTORY」認同卡與印有「演唱會月月來 高雄發大財」、「我負責任的說 我挺DPP」、「民主+1 我挺DPP」的冰棍扇等活動小物，以及活動前導宣傳影片「我們的民主DNA」；「台灣國會改革歷程影像展」則在民進黨官方IG上線。

    韓瑩表示，民進黨的官方Line@帳號目前仍開放報名參加高雄「入黨簽名會」，歡迎把握機會參加！這次有3項周邊小物，首先，「DPP LOVE&VICTORY」是委託年輕設計師Kurt Wu 吳承輝，以新款DPP Logo結合活潑的愛心設計，彰顯民進黨對土地的愛與民主認同，具備童趣、青春的開朗氣息，捐款500元並入黨審核通過即可獲得。

    第二款小物是專為高雄打造的應援小物「冰棍扇」，分別印上「演唱會月月來 高雄發大財」、「我負責任的說 我挺DPP」、「民主+1 我挺DPP」。韓瑩說，高雄有全台灣最熱門的演唱會經濟，期待透過冰棍扇為入黨活動帶來熱烈、多元的民主力量；另因應創黨38週年紀念，推出「守護台灣 民主路一起走」貼紙，到場參與的民眾都可以獲得一枚。

    入黨簽名會活動的前導影片「我們的民主DNA」敘述3位來自不同場域從事政治工作的年輕黨員選擇加入民進黨、投入現在政治工作的的契機，以及對民進黨及當前政治生態的看法，系列影片共有4支，後續3位主角的個別紀錄片將於10月陸續上線。此外，「守護台灣 民主路一直走：國會改革歷程線上影展」已於民進黨官方IG平台上線，將以12篇章節，回顧民進黨與台灣走過的改革之路。

    民進黨發言人韓瑩介紹入黨小物。（記者陳昀攝）

    民進黨發言人韓瑩介紹入黨小物。（記者陳昀攝）

    高雄入黨簽名會，3周邊小物曝光。（記者陳昀攝）

    高雄入黨簽名會，3周邊小物曝光。（記者陳昀攝）

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