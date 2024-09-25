中央預算遭藍白在立院杯葛 新北市議會綠營籲侯友宜和藍委溝通

民進黨團隨後送上蠻牛紙板，希望侯友宜打起精神做事，齊聲高呼「地方建設不能等，中央預算要審查」。（記者黃子暘攝）

2024/09/25 16:52

〔記者黃子暘／新北報導〕藍白立委於立院程序委員會聯手將明年度中央政府預算案暫緩列案引發關注，新北市議會今（25）日排定由市長侯友宜進行施政報告，市議會民進黨團在總召集人張維倩率領下質詢反應預算案未過可能對新北市政造成的後果，恐影響明年中央要補助給新北的603億元，呼籲市長侯友宜向藍委溝通。侯友宜回應，尊重立委職權。民進黨團隨後送上蠻牛紙板，希望侯友宜打起精神做事，齊聲高呼「地方建設不能等，中央預算要審查」。

張維倩指出，巧婦難為無米之炊，沒有錢無法推動市政，侯友宜總說中央偏心，挹注新北不夠多，但新北市從2023年起，中央補助新北的經費都占總收入一半以上，明年中央對地方的協助更會超過55%，然而如今面臨藍白聯手在國會杯葛中央總預算，這會讓許多新興計畫、新編經費無法執行，將影響軍公教加薪、老幼及身障者福利、災害因應經費等，希望被點名可能參選2025年國民黨主席選舉的侯友宜向藍委溝通不要擋預算。

請繼續往下閱讀...

張維倩與黨籍議員廖宜琨、陳乃瑜、山田摩衣、李宇翔、石一佑、李余典、蘇錦雄、卓冠廷、張嘉玲、鍾宏仁、黃淑君、翁震州、戴瑋姍則列舉因為中央預算被杯葛，可能影響到的新北市政項目包括作為2025年雙北世界壯年運動會比賽場地的新莊棒球場、板橋第一運動場田徑場跑道整修工程、春節期間發給1.5個月里長事務補助費，以及多個行政區道路、市民活動中心、下水道的興建、修繕或改善工程。

卓冠廷也說，總預算沒有過，新北市的新興計畫、新列預算恐怕將受到影響。

侯友宜說，中央補助新北市上升是因為新北預算規模擴大，補助就會多一點，按六都人均預算，新北仍是最低，預算還在立法院審議中，現在總預算被退回程序委員，但最後還是會送出去，他尊重立委權責，有時預算沒過，該做的事情還是不能等，仍希望大家針對民生議題好好討論，希望財政收支劃分法趕快通過，讓新北多一點財政補助。

主計處長吳建國說，如果是新興計畫，市府會看個案額度大小，金額小的話，本身預算能勻支就先勻支，有彈性作法，其中包括動支第二預備金，大金額若要墊付，市府也來處理，但仍是希望經費還是能按照正常程序走。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法