批藍白合瞎起鬨！王世堅：柯文哲被國民黨賣了 民眾黨還幫忙數鈔票

民進黨立委王世堅。（資料照）

2024/09/25 18:07

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團昨天在程序委員會聯手退回明年度中央政府預算案，民進黨立委王世堅今天下午在中常會後受訪說，這是歷年來最大一筆預算，都是福國利民的，民眾黨主席柯文哲涉圖利案遭羈押，民眾黨團因此集體反彈、跟藍軍結合，這是不對的，民眾黨要想清楚，柯文哲被國民黨賣了，民眾黨還幫忙數鈔票很奇怪，勸他們不要跟著瞎起鬨。

對於後續議事攻防，王世堅說，民進黨團本來就團結，之後會更團結，總預算卡到社福、長照預算及對健保的補助，這都不是既定預算，如果年底前無法審查完畢，都將付諸流水、無法實行，包含0到6歲國家一起養、私校學費補助等新增預算項目，若無法處理，將影響多少學子？呼籲在野黨拋下成見，理性實質討論，照道理來講。

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王世堅說，不管哪一黨的區域立委，都會受到選民監督，國民黨區域立委紛紛打退堂鼓，卻說不出個所以然，國民黨何時那麼體恤民眾黨？白色力量不要被騙了，民眾黨一直把自己塑造成孤臣孽子，希望得到國民黨支持一起救柯文哲，莫名其妙，民眾黨必須告別柯文哲才能浴火重生，8席立委才能發揮實質功能審查行政院預算，這才是社會想看到的。

王世堅認為，柯文哲案應該讓司法獨立審判，隨著一件件不堪檢驗的細節被公開，民眾黨立委們為此有著對抗執政黨的情緒，但柯涉圖利甚至有收賄嫌疑，這是司法在追究，跟執政黨有什麼關係？現在越來越沒有人接受所謂「秋後算賬、政治鬥爭」的說法，民眾黨立委也應該看清楚，不要再跟國民黨瞎起鬨，非常不理性。

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