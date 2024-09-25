藍白聯手程委會封殺總預算案 朱立倫：刪、凍預算是立委天職

國民黨主席朱立倫在中常會上嚴詞抨擊賴清德總統，請他在字典裡多加一個「和」字。（記者林正堃攝）

2024/09/25 15:41

〔記者林欣漢／台北報導〕藍白黨團上週在立法院院會聯手退回明年度中央政府總預算案，雙方昨天在程序委員會再度聯手將總預算案暫緩列案。國民黨主席朱立倫在今日主持中常會發表談話時指出，刪預算、凍預算是民眾給立委的天職，難道立法院要變成立法局，只是護航、包庇預算及沒有意見？行政院應就立委的指教來補救、修正，而不是想要攻擊立委，這是最基本的道理。

朱立倫表示，總統賴清德不要每一天都還在當「賴主席」，總統要有總統的高度，要能夠讓兩岸和平、朝野和諧、讓你自己黨內能夠和諧，而不是每一天都在鬥。兩岸要鬥，得到政治利益；朝野也要鬥，鬥垮在野黨，可以獨霸；黨內也要鬥政敵，讓你能唯我獨尊，這是對的嗎？這樣對台灣好嗎？對中華民國好嗎？

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朱立倫說，家和萬事興，要和才是對的而不是鬥，審查預算是立委的天職，審查預算的過程中，立委有權砍預算、刪預算、凍預算，這些都是合法的權利，今天總預算只不過是卡在程序委員會，還沒有付委，在各地議會中，民進黨在野時沒有卡過任何地方政府的預算嗎？過去國民黨執政時，民進黨喊退預算喊的比誰都大聲，其實只不過是不讓他付委而已。

朱立倫強調，「刪預算、凍預算是民眾給立委的天職，難道立法院要變成立法局，只是護航、包庇預算及沒有意見？」何況上會期通過的法律，例如禁伐補償，這可是立法院通過的法律，包括民進黨立委陳瑩、伍麗華都投贊成票，事後也沒有提出任何覆議或違憲的主張，那就要遵守法律的規定。

朱立倫指出，同樣朝野三黨共同的主決議，不管是公糧收購價格、健保點值的計算，這是大家的共識，行政院不尊重立法院、打立法院的臉，是包括民進黨團在內，民進黨團也要站在立法權這一邊，要求行政院做出明確的解釋、如何補救等，這才是正軌，而不是想動用民粹，甚至攻擊國會、攻擊在野黨。

朱立倫表示，一個國家的領導人要站在高度上，希望行政院要能謙卑的向立法部門完整的說明，或完整就立委的指教來補救、修正，而不是想要攻擊立委，這是最基本的道理，各地也都是如此，不過唯一的例外是時任台南市長賴清德，因為他直接不去議會，那是錯誤的，民主國家不能變成民主獨裁，還是要回到民主的正軌。

朱立倫呼籲賴清德總統在字典裡加一個和字，不要字典裡永遠都是鬥，鬥、鬥、鬥，最後鬥垮台灣，這是全民最大的傷害。在野黨立委對違法的部分一定據理力爭、依法要求，對於浪費的部分一定予以刪除，對於無法明確說明的，先予以凍結，這都是做立委該有的責任，這才是真正扮演好監督者的角色。

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