國會2758聲明應與國際同盟同步 賴清德：期待韓國瑜凝聚力量為台發聲

民進黨主席暨總統賴清德下午主持民進黨中常會時表示，期待立法院長韓國瑜帶領的國會後續朝野協商2758號共同聲明時，應該朝野團結，凝聚力量為台灣發聲。（資料照）

2024/09/25 16:15

〔記者陳昀／台北報導〕立法院朝野黨團20日提出聯合國2758號決議提案，3案均交付黨團協商。民進黨主席暨總統賴清德下午主持民進黨中常會時表示，若我國國會提出的共同聲明，與國際同盟不一樣將是非常嚴重的事情，期待立法院長韓國瑜帶領的國會後續朝野協商2758號共同聲明時，應該朝野團結，凝聚力量為台灣發聲。

民進黨中常會今邀請歷史作家李文成，以「台灣應該如何呼應2758──從歷史來釐清」為題進行專案報告。據轉述，賴清德聽取報告後表示，最近，美國副國務卿康貝爾、美國前駐聯合國大使海利、共和黨籍眾議員巴爾等重要人士公開指出，中國以聯大2758號決議為工具損及台灣地位；澳洲、荷蘭國會、義大利外委會也相繼通過挺台議案，大力為台灣爭取參與國際組織空間，更符合2758號決議「不涉台」的主張。

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賴清德指出，2758號決議寫得很清楚，僅處理蔣介石政府或中共誰能代表中國，未涉及任何台灣的地位，也沒有縮限台灣參與國際的角色，這是世界民主同盟的高度共識，也是台灣在歷史上難得的機遇，我方外交部及友邦正在聯合國大會努力，向國際說明台灣2350萬人期盼平等參與聯合國體系的強大民意。

賴清德提到，上週立法院民進黨團提出「2758號決議不涉台」共同聲明的臨時動議，完整呼應聯合國憲章的「普遍性原則」及《公民與政治權利國際公約》精神，也符合印太戰略目標，維持區域的安全與和平。

賴清德表示，立法院民進黨團、國民黨團、民眾黨團，3黨都有提出共同聲明的提案，並逕付二讀等待朝野協商，若我國的國會提出的共同聲明，與國際同盟不一樣，將是非常嚴重的事情，期待韓國瑜院長所帶領的國會，未來朝野協商2758號共同聲明時，應該朝野團結，凝聚力量為台灣發聲。

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